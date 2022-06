Kirjos pokreće revoluciju na Vimbldonu, hoće mečeve u dva seta!

Nik Kirjos ima prijedlog kako da se privuku najbolji igrači, a da mečevi budu atraktivniji.

Izvor: Profimedia

Nik Kirjos je svima poznat po brojnim skandalima koji ga svuda prate, ali kada dođe sezona na travi svi pomno gledaju u njega jer zaista umije da iznenadi i odigra dobro.

Ove godine će na Vimbldonu igrati i u dublu sa Tanasijem Kokinakisom sa kojim je osvojio Australijan open ov egodine, ali mu nije sve po volji. On smatra da nema potrebe da se dubl mečevi igraju na tri dobijena seta.

"Iskreno, baš se ne radujem što ću igrati parove u pet setova. Da budem sasvim iskren, mislim da je to najgluplja stvar. Niko ne želi da igra parove pet setova, a niko to ne želi ni da gleda. Iz tog razloga ovdje u Londonu još nisam igrao u dubl konkurenciji. Na Vimbldonu sam uvijek dobro igrao u singlu, tako da na slobodan dan ne želim potencijalno da igram pet setova u parovima", naglasio je on.

On je već dobio svog prvog rivala u singlu, igraće sa domaćim takmičarom Polom Džabom i probaće da nadmaši svoj najbolji rezultat na Vimbldonu do sada što je četvrtfinale iz 2014. godine. Za dubl još nije održan žrijeb, a Kirjos i Kokinakis su među favoritima za osvajanje.