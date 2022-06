Srbija se oprostila od Svjetskog prvenstva: "Delfini" poraženi od Hrvatske

Reprezentacija Srbije izgubila od Hrvatske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije izgubila je od Hrvatske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Mađarskoj! Konačan rezultat bio je 14:12 za ekipu Ivice Tucka, koja je kontrolisala rezultat od početka do kraja i mora se priznati - zasluženo izborila plasman među četiri najbolje ekipe na svijetu.

"Delfini" su od početka jurili rezultat, do poluvremena su uspijevali da odmah izjednače, a onda je Hrvatska u trećoj četvrtini golom Josipa Vrlića povela 8:5, na pet minuta do kraja treće četvrtine. Srbija je imala odgovor na to, jer je Dušan Mandić "vezao" tri gola, ali to nije učinilo "barakude" nervoznim.

U prelomnim momentima, Franko Lazić pogađao je jako bitne golove za Hrvatsku - prvi u momentu Mandićevog naleta (za 9:6), a potom i u posljednjoj sekundi napada svog tima, za 10:8.

Strahinja Rašović imao je odgovor na to, sjajno je lobovao dvojicu igrača Hrvatske i primakao Srbiju na 9:10, ali to su nažalost bili posljednji trzaji "delfina" u Budimpešti. Andrija Bašić kaznio je sredinom posljednje četvrtine još jedan kiks odbrane Srbije i postavio 13:10, nakon čega je postalo jasno ko će pobediti.

Srbija će sada u razigravanje za plasman od petog do osmog mjesta, dok će Hrvatska u polufinale, u kojem će igrati protiv pobjednika duela Španija - Crna Gora.