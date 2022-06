Hrvat udario rivala bez lopte, a selektor ga brani: Nije on neki divljak pa da dobije tako brutalnu kaznu!

Ivica Tucak je nezadovoljan zbog toga što njegov igrač neće moći da nastupi protiv Srbije.

Izvor: MN PRESS

Čekamo četvrtfinale Svjetskog prvenstva u vaterpolu u kome će se vidjeti pravi klasik, duel Srbije i Hrvatske. Pred taj meč "barakude" imaju problem, pošto jedan vaterpolista nema pravo nastupa.

Rino Burić je suspendovan od strane FINA na tri utakmice jer je u meču sa Japanom udario protivničkog igrača koji nije imao loptu. Neće ga biti na meču sa Srbijom, a selektor Hrvatske Ivica Tucak je zbog toga glasno negodovao.

"Nije istraženo šta stoji iza tog udaranja, koje ne podržavam. Što se tiče kazne, znate kako je u tim malim organizacijama, kao što je FINA. Ne govorim o ovom slučaju, nego uopšteno, kadija te tuži, kadija ti sudi. Rino nije ni saslušan, a odrezana je velika, brutalna kazna, ali šta je tu je. Mi to ne možemo da mijenjamo. Savez je uložio žalbu, vidjećemo hoće li uroditi plodom“, istakao je Tucak.

Kazna od tri meča praktično znači da Burića nema do kraja turnira, ma koliko daleko stigla Hrvatska. A selektor "barakuda" i pored udarca protivničkog igrača staje iza svog izabranika.

"Rina u ovom trenutku nema sa nama, što je zadatak više svima nama za dodatni napor. Ja ću iza svojih igrača uvijek stajati, iako ne opravdavam udaranje. Međutim, Rino je igrač iza koga uvijek stojim, dajem mu podršku, da ga ohrabrim, nadam se da će se kazna možda ublažiti i da će se on možda vratiti u naše redove. To je jedan mlad igrač, trebalo je da vidimo zbog čega je tako reagovao kako je reagovao. Ja sam to vidio, ali oni to nisu uzeli u obzir. Nije on tako reagovao zato što je Rino Burić nekakav divljak, svi koji znaju Rina znaju kakav je Rino dečko tako da o tome – stop“ zaključio je Tucak.