Najtrofejniji trener ikad dao Hrvatima recept da pobijede Srbiju: Samo pazite njih dvojicu i dobićete!

Ratko Rudić je izdvojio dva igrača Srbije kao ključna u igri Dejana Savića.

Izvor: MN PRESS

Svi sa nestrpljenjem čekaju meč Srbije i Hrvatske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Budimpešti koji je na programu od 16 časova.

Pričali su pred meč Ivica Tucak i Dejan Savić, ali javio se i najtrofejniji vaterpolo trener svih vremena Ratko Rudić. Nekadašnji selektor Jugoslavije, Hrvatske, Italije, SAD i Brazila istakao je dva igrača Srbije kao ključna.

"Nisam ovdje gledao utakmice Srbije, ali vidio sam ih ranije. To je isto jedna nova ekipa, imaju dva vrhunska igrača, to su Mandić i Jakšić. Zadatak je da se neutralizuju njih dvojica, ako to uspijemo Hrvatska ima velike šanse', smatra bivši selektor Hrvatske.

Što se tiče "barakuda", zadovoljan je igrama koje je do sada prikazivao tim Ivica Tucka.

"Za mene je za sad sasvim u redu. Igraju onako kao što sam i očekivao, imaju određenih oscilacija u igri, kao i sve nove ekipe kad se sastave. Ali mislim da su ti periodi dobre igre duži od perioda loše igre. Sad je pitanje samo kako povećati taj kontinuitet, stabilnost u samoj igri, ali pokazali su potencijal i energiju, mlada su ekipa, imaju određena veoma interesantna rješenja i na dobrom su putu da se razviju u vrlo kompetitivnu reprezentaciju", rekao je Rudić za HRT.

Hrvatska je morala da igra osminu finala sa Gruzijom, dok je Srbija odmarala četiri dana. Ipak Rudić to ne vidi kao prednost "delfina".

"Za mene kao igrača bilo je bolje da nemam nijedan dan odmora. Taj odmor ti fizički pomaže, ali psihološki ti čekaš utakmicu, a što duže čekaš to je neizvjesnije, kroz glavu ti svašta prolazi. Meni kao igraču ovaj sistem ne bi odgovarao. Što je veća pauza, igrač je ostavljen u fazi da iščekuje utakmicu, a nema utakmice. To je neko pražnjenje igrača. Juče sam postavio to isto pitanje raznim trenerima, odgovor je bio vidjećemo poslije utakmice, ako pobijede dobro je, ako izgube nije dobro", zaključio je Rudić.