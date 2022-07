Momir Ilić: Kao trener potpuno drugačije gledam na rukomet, Srbiji potrebno vrijeme i uspjesi će doći!

Proslavljeni rukometaš Momir Ilić u razgovoru za MONDO govorio o trenerskom pozivu, najvećim izazovima na klupi Vesprema i reprezentaciji Srbije...

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

U četvrtak je i zvanično završen kamp „Mladen Bojinović Dugi“ u Trebinju na kojem su mladi rukometaši imali odlične uslove i vrhunske trener, a jedan od njih bio je i legenda srpskog i svjetskog rukometa , Momir Ilić.

Aktuelni trener mađarskog Vesprema održao je trening mladim talentima iz BIH, Srbije i Crne Gore, a bila je to prilika da porazgovaramo sa Ilićem o trenerskom pozivu za koji se odlučio nakon završetka karijere, sezoni na klupi Vesprema i naravno o srpskom rukometu.

"Drago mije što svojim prisustvom mogu da uveličam ovaj rukometni kamp koji će mnogo značiti za ove mlade momke. Isto tako drago mi je da mogu da prenesem iskustvo što se tiče igračkih stvari, što se tiče trenerskih stvari i da na neki način motivišem te mlade momke da se bave rukometom, da uživaju u rukometu", počeo je Ilić za MONDO.

"Trenerski poziv je nešto što je mene prijatno iznenadilo. Prošle godine u tom velikom projektu kao što je Vesprem dali su mi šansu i zahvalan sam im na tome. Velika je stvar za mene kao mladog trenera ući u jedan vrhunski klub kao što je Vesprem. Ja sam jako zadovoljan sa svim stvarima koje sam zatekao u klubu i srećan sam što mogu da radim prije svega. Druga stvar za mene kao mladog trenera je veliki izazov igrati Ligu šampiona, igrati protiv vrhunskih ekipa i trenera i to je nešto što me samo čini boljim“.

Sjajni bek koji je osvojio u karijeri 24 trofeja, među kojima i Ligu šampiona, EHF kup, IHF Superglob, kao i srebro na Evropskom prvenstvu 2012. sa reprezentacijom Srbije nakon završetka igračke karijere, odmah je započeo onu trenersku i priznaje da je pored terena sve potpuno drugačije nego kada si na terenu.

"Sada sve drugačije posmatram. Sve kompletno mora da se mijenja kada si trener. Nema više igrača – to je zaboravljena stvar i normalno da kao trener ulazim u to i radim drugačije. Vodim jednu grupu ljudi koja je motivisana, ali svi su različiti i to je kompleksan posao koji zahtjeva puno sebe. To su neke stvari koje sam ja promijenio", rekao je Ilić, a onda otkrio koji je bio njegov najveći izazov kada je sjeo na klupu mađarskog velikana.

"Prvi problem kod mene je bio taj što sam sa 70 odsto igrača igrao. To je zahtjevalo jedan početni stres, ali je poslije došlo u normalu".

"Jednog dana sigurno ću biti selektor Srbije, to je moja želja, ali sada nisam spreman za to", još jednom je potvrdio Momir Ilić da namjerava jednog dana da sjedne na klupu "orlova".

Svoju prvu sezonu kao trener počeo je osvajanjem trofeja SEHA lige, dok je Vesprem u mađarskom prvenstvu izgubio titulu porazom od PIK Segedina golom u posljednjoj sekundi, nakon čega je Vesprem doživio i poraz 37:35 u polufinalu Fajnal fora Lige šampiona. Uprkos tome Ilić je zadovoljan svojom prvom sezonom na klupi.

"Mislim da je bila odlična sezona, mada ostaje žal za domaćim prvenstvom. Nas su tražili da samo prođemo grupu u Ligi šampiona, a u prvenstvu da se osvoji titulu. Tri puta smo dobijala Pik Segedin a onda nam se desilo da se u četiri sekunde završi sve ono što smo radili cijele godine. To je malo tragično, normalno to je sport i dešava se tako. Kako se ove godine desilo, možda se sljedeće godine desi pozitivno za nas. Idemo dalje, idemo u novu sezonu još motivisaniji", rekao je Ilić i osvrnuo se na polufinale Lige šampiona.

"To je bila situacija gdje smo imali odlično poluvrijeme, vodili smo, razlika je trebaala čak da bude i viša, poslije toga pad u prvih deset minuta i napravljen je preokret. Imali smo i taj crveni karton, tu je i mali uzrok. Imali smo i slabiji procenat golmana u drugom poluvremenu, dok je njihov procenat bio bolji i sve je to uticalo nažalost na to polufinale i poraz“.

Neizbježna tema je naravni i srpski rukomet, za koji Ilič vjeruje da ide dobrim putem, ali traži strpljenja.

"Pratim razvoj svih naših reprezentativnih selekcija, pa i seniorske sa Tonijem Đeronom. Na zadnjem prvenstvu bilo je tu dosta problema sa koronom, kada se izgube 2-3 igrača za Srbiju je to veliki problem. Normalno da treba da se podrži trener i da se nastavi rad, kontinuitet velikih takmičenja. Sada smo i na Svjetskom prvenstvu i to je dobro za srpski rukomet, a ostalo je da radimo kroz dobro selektirane mlađe selekcije i da se koriste resursi koje imamo".

Ilić ističe da su i očekivanja od reprezentacije Srbije tokom posljednje decenije bila nerealna. Utisak je da Srbija ide dobrim putem, a u srijedu je stigla i bronzana medalja sa Mediteranskih igara.

"I ove Mediteranske igre i sva takmičenja su odlična jer igrači skupljaju više utakmica. Ali ne možemo do uspjeha preko noći, ne možemo nakon jednog ili dva okupljanja odmah do uspjeha. To zahtjeva vrijeme. Mi nismo od 2012. godine imali nekog uspjeha, a stalno se tražila medalja. Mislim da nismo bili objektivni, nisamo bili realni. Sada je situacija takva kakva jeste, treba da prođe neko vrijeme, a igrači koji dolaze da imaju više nastupa i poslije toga možemo da tražimo da imamo neki rezultat.Normalno da svi očekujemo to, ali treba neki period da se sve izdrži i posloži i sigurno je da će uspjesi doći, uz dobar rad", zaključio je Ilić.