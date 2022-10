Srbija leti ka Euru: Kukić i Radivojević držali čas rukometa, Milosavljev blistao!

Rukometna reprezentacija Srbije sve je bliža plasmanu na Evropsko prvenstvo!

Nakon ubedljvie pobede naših rukometaša nad Finskom na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sada je pala i Slovačka! U meču bez neizvjesnosti tim Tonija Đerone slavio je 27:21 (16:12) u gostima. Na meču u Prešovu Srbija je na početku napravila tri gola razlike (5:2), prednost je išla i do pet golova viška (11:6) i to se održalo do kraja meča.