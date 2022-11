Novak izgubio, pa još pao na ATP listi: Najgori plasman Đokovića u posljednje četiri godine!

Novak Đoković nije uspio da odbrani titulu u Parizu i to znači gubitak bodova.

Izvor: Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković nije uspio da savlada Holgera Runea u finalu Pariza i samim tim nije odbranio titulu osvojenu prošle godine. Zbog toga, Đoković je ovog ponedjeljka zabilježio novi pad na ATP listi i skliznuo je sa sedmog na osmo mjesto sa svega 3.320 bodova, a prijeti mu i ispadanje iz TOP10 pošto su odmah iza njega Tejlor Fric sa 2.955 i Holger Rune sa 2.911 bodom.

Đokoviću je ovo inače najlošiji plasman još od 2018. godine kada je operisao lakat koji ga je mučio, tako da je u jednom trenutku pao na 22. mjesto, ali čim je ozdravio - vratio se tamo gdje i pripada: na tron.

Nadamo se da će tako biti i iduće godine pošto Đoković, ako ne bude nekih novih zabrana, ima priliku da vrati sve ono što mu je "oduzeto" ove godine. Počevši od Australijan opena na kome se nije takmičio, Vimbldona koji je osvojio i "skinuli" su mu bodove, pa US Opena na koji nije mogao da dođe zbog zabrane u SAD... Takođe, Đoković nije učestvovao ni na mastersima u SAD i Kanadi, što će biti prilika za veliki broj bodova i povratak na prvo mjesto.

Za početak, Đoković će u Torinu od nedjelje pokušati da dođe do šestog pehara "završnog" mastersa, a pad na listi neće uticati na žrijeb pošto se već plasirao kao osvajač Vimbldona.

Dodajmo i to da je Karlos Alkaraz sa 6.820 bodova i dalje lider ATP liste, a tačno hiljadu manje ima njegov sunarodnik Rafael Nadal. Grčki as Stefanos Cicipas je treći, Kasper Rud četvrti, a do Đokovića su još Danil Medvedev, Feliks Ože-Alijasim i Andrej Rubljov.