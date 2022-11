Ana ivanović otkrila detalje iz privatnog života - Bastijan trenira sinove!

Proslavljena srpska teniserka Ana Ivanović u opširnom razgovoru govorila o prekidu karijere, uspjesima na terenu, sinovima,...

Proslavljena srpska teniserka Ana Ivanović već nekoliko godina uživa u sportskoj penziji, a njeni intervjui u kojima govori o sportu sve su ređi. Fokus u životu sada joj je porodica - suprug Bastijan Švajnštajger i dvojica sinova, ali se povremeno ipak prijseti dana kada je dominirala najvećim svjetskim terenima.

Jedna od takvih prilika ukazala se tokom video gostovanja u programu televizije "K1", kada je nekadašnja srpska teniserka pričala i o stvarima kroz koje je prošla kroz karijeru, porodici, stvarima koje bi promijenila u igračkim danima, naslednicima koji se ponekad oprobaju na teniskom terenu...

Za početak razgovora, Ana Ivanović je istakla da je tokom igračkih dana imala utisak da ljudi ne cijene dovoljno trud koji ona ulaže u ostvarivanje rezultata. "Mislim da su ljudi imali pogrešnu sliku o meni. Često sam bila na meti kritika što možda ne treniram dovoljno, što nisam dovoljno posvećena, a ja sam upravo bila čista suprotnost tome. Bila sam maksimalno posvećena tenisu, kao što sam i danas. Šta god da radim, radim sa 100 odsto snage. Tako da mi je neki put to teško padalo", rekla je Ana Ivanović u video pozivu sa Majorke.

Za nju su uspjesi počeli veoma rano - tokom pravog buma srpskog tenisa. Praktično u istom trenutku Jelena Janković i Ana Ivanović su dominirale na WTA listi, a Novak Đoković, Janko Tipsarević i Viktor Troicki bili u 15 najboljih igrača na ATP listi. Na te se Ana samo osvrnula, uz konstataciju da je tokom godina uspjela da postane mudrija i da se ne osvrće na kritike.

"Imala sam sreće što sam sa 19-20 godina postizala velike uspjehe. Tenis volim i to je moja velika ljubav. Moj uspjeh je došao rano i to je imalo svoju cijenu. Ali sa godinama postajemo mudriji i djeca nas mnogo toga nauče. Biti majka je nešto najljepše u životu što mi se desilo, ali zaista je naporno i velika je odgovornost. Imam novo poštovanje prema ženama, prije svega prema mojoj mami. Ali ta vrsta umora koju imaš kad imaš djecu, to nisam doživjela. Ipak, jedan osmijeh učini da sve zaboraviš. Stariji sin je mnogo više povukao na mene, a mlađi je isti tata", otkrila je Ana.

Što se tiče dvojice dječaka koje imaju jedna od najljepših teniserki svih vremena i nekadašnji njemački reprezentativac u fudbalu, Bastijan bi želio da oni krenu maminim sportom! Zapravo, intenzivno radi na tome, pa pokušava i da im pokaže kako bi trebalo da naprave prve korake u ovom sportu.

"Bastijan pokušava da ih motiviše da igraju tenis. Svaki put kad stanu na teren i kad ja hoću nešto da im pokažem, oni kažu 'Ne mama, molim te, ti se pomjeri, tata zna bolje'. Stariji sin je dosta kreativan, voli knjige, da crta, da čita, tako da je on više povukao na tu stranu. A mlađi je aktivniji", ispričala je Ana Ivanović.

Posljednjih nekoliko godina Anu rijetko viđamo na turnirima i zbog toga bi neko mogao da pomisli da joj tenis uopšte ne nedostaje. To nije tačno, posebno kada je riječ o četiri najveća svjetska turnira. Ipak, Ana sada zna da je odluka o kraju karijere donesena u pravom trenutku jer joj povrede nisu dozvoljavale povratak u svjetski vrh.

"Pratim i dalje ženski tenis, imam još uvijek dosta drugarica koje igraju. U posljednje vrijeme mi se dešava da mi nedostaju grend slemovi. Ali sam zaista ispunjena i mnogo sam srećna u životu i zbog toga gdje se nalazim, tako da ne žalim ni za čim. Jedino začim žalim je što nisam malo više uživala. Iskreno, ta odluka nikad nije laka. Od pete godine se bavim tenisom i to je bio moj život. Ali jednostavno, posljednjih godina moje karijere sam imala dosta povreda. Sve je krenulo početkom 2015. godine kada sam pred Australijan Open slomila prst na nozi, a ne može gips niti bilo šta drugo, već samo vrijeme da prođe da bi to zaraslo. Poslije sam imala probleme i sa kolenom i sa kukom i to je značilo da ne mogu da budem na tom nivou nakom sam željela. I onda je to ubrzalo moju odluku da se oprostim od tenisa.", priznala je Ana Ivanović.