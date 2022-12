UŽAS - Rasistički skandal u italijanskom sportu! Reprezentativca VRIJEĐALI saigrači, dobio je odvratan "poklon"!

Ovakvim stvarima nije mjesto u sportu - ni na terenu, ni u svlačionici gdje treba da se grade prijateljstva.

Izvor: Instagram/cherif_traore/printscreen

Koliko je rasizam prisutan u sportu vidjeli smo i tokom nedavno završenog Svjetskog prvenstva u fudbalu, a i ostali sportovi su u istim ili sličnim problemima. Ovog puta šokantna vijest stiže iz ragbija, gdje se na meti jednog od svojih saigrača našao snažni Šerif Traore (28), sportista koji nastupa za Beneton Trevizo.

Traore je reprezentativac Italije i u toj zemlji živi od svoje sedme godine, kada je došao iz rodne Gvineje. Vjerovatno nije mogao ni da zamisli da će dvije decenije kasnije doživjeti užasan incident. Naime, tokom klupske proslave povodom praznika, Šerif je od nekog saigrača u okviru igre "Secret Santa" dobio trulu bananu uvijenu u kesi za đubre! Zbog toga je pobjesnio i na klupske kolege i na klub koji se nije potrudio da spriječi tako nešto...

Ovo je Šerif:

"Osim što sam smatrao da je to uvredljiv gest, najviše me je zaboljelo to što sam vidio da se većina mojih saigrača koji su bili prisutni smijala. Kao da je sve normalno", rekao je Traore.

Ovo je bio samo nastavak niza rasističkih incidenata u Italiji, iako je veliki broj sportista porijeklom iz Afrike obuklo dres nacionalnog tima. Banane na terenu i oponašanje majmuna sa tribina redovna su pojava na fudbalskim stadionima, a jedna od najboljih odbojkašica svijeta Paola Egonu takođe je bila žrtva. Ona je saopštila da zbog rasizma završava karijeru, zbog čega se oglasila atletičarka Zajnab Doso i ispričala kako su je na ulici gađali kamenjem zbog boje kože!

Beneton Ragbi je objavio saopštenje u kojem osuđuje taj čin, tvrdeći da je "uvijek s najvećom odlučnošću osuđivao svaki izraz rasizma ili oblika diskriminacije“. Svi članovi tima su pozvani da se izvine zbog ovog incidenta prema Traoreu, koji je za klupski skandal okrivio "idiotizam“ jednog člana tima.