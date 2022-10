"Strana kur*o, vrati se u svoju zemlju!" Potresna ispovijest mlade atletičarke - gađali je kamenom na ulici!

Iako gotovo čitaog života živi u Italiji, mlada Zajnab Doso svakodnevno se bori protiv rasizma u zemlji kojoj je donijela veliku medalju.

Izvor: Instagram/zaynab_dosso/printscreen

Italijanski sport trese novi skandal. Samo nekoliko dana nakon što je odbojkašica Paola Egonu plakala zbog rasizma, svoju priču je medijima otkrila i atletičarka Zajnab Doso. Djevojka koja je velika nada Italije u sprinterskim disciplinama već kao dijete došla je na Apenine iz rodne Obale Slonovače, a iako dvadesetak godina živi u zemlji suočava se sa problemima zbog boje kože

.

Prvo se Zajnab na svom Instagram profilu požalila kako je gospođa koju je srela u izlasku izvrijeđala da je "kur*a" i da "se vrati u svoju zemlju", a zatim je mlada sportistkinja i medijima otkrila neke detalje borbe koju svakodnevno proživljava.

"Nedugo nakon što smo došli u bar prišla nam je jedna gospođa i tražila da joj damo novac. Odgovorili smo joj da nam je žao, ali da nemamo ništa da joj damo. Na to mi je tihim glasom rekla 'strana kur*o'. Zamolila sam je da to kaže naglas, nakon čega je počela vikati 'strana kur*o, vrati se u svoju zemlju'. Nisam šokirana time što me je nazvala kur*om ili zato što je rekla da se vratim u svoju zemlju, već time što su svi oko nas ćutali, a neki su se i smijali", napisala je ogorčena Doso.

Ovo je Zajnab:

To nije prvi put da je imala problema, a prethodni put joj se desilo dok je na ulici bila sa sestrom.

"Nedavno su na moju sestru i mene bacili kamen. Ne da nas povrijede, nego da nas prestraše. Rekla sam sestri 'To su budale, zaboravi'. Bilo bi lijepo da oni koji su pobijedili na izborima pošalju snažan signal protiv rasizma. Vulgarni se danas osjećaju jačima, vjeruju da mogu slobodno da povise glas i prođu nekažnjeno. Ko god bude na čelu države, treba jasno i glasno da kaže da to nije tako", poručila je mlada sportistkinja.

Najveći trenutak u karijeri mlade atletičarke dogodio se na nedavno održanom Evropskom prvenstvu u Minhenu, kada je u štafeti 4x100 osvojila bronzu. Takođe, ona je od skoro i rekordera Italije na 60 metara, najkraćoj sprinterskoj disciplini, dionici koja se trči samo u zatvorenom.