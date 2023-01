Favoriti ispadaju sa Australijan opena, a za to je kriva KLETVA! Netfliks se PRAVDA na društvenim mrežama!

Teniseri ispadaju sa Australijan opena zbog Netfliksove kletve.

Izvor: Profimedia

Favoriti redom ispadaju na Australijan openu. Oni najbolji završavaju takmičenja, od najvećih imena svakako to su Rafael Nadal i Danil Medvedev, ali oni nisu dio kletve! Pred početak grend slema objavljen je dokumentarac "Brejk lopta" koji je snimao "Netfliks" o dešavanjima u tenisu iza kulisa. Od ljudi koji su snimani samo je jedan igrač "preživio" - Feliks Ože-Alijasim!

Zbog svega toga se oglasio i Netlfliks putem svog zvaničnog profila na društvenim mrežama. "Da pojasnimo, ovo je čista slučajnost", napisali su u poruci kao komentar na fotografiju o ispadanju aktera iz dokumentarca. Posljednja "žrtva" bila je Grkinja Marija Sakari koja je izgubila od Kineskinje Lin Žu (7:6, 1:6, 6:4).

Dio ove dokumentarne serije bili su Nik Kirjos, Mateo Beretini, Tejlor Fric, Tanasi Kokinakis, Kasper Rud, Marija Sakari, Ons Žaber, Paula Badosa, Arina Sabalenka, Sloun Stivens... Doduše Kirjos, Tomljanović i Badosa su se povukli prije početka zbog povreda. Oni su ispali zbog kletve Netfliksa:

O tome su pitali i Kanađanina, jedinog preostalog od onih koji su se pojavili u dosadašnjih pet epizoda serije. "Djevojka mi je to pokazala, nisam znao za ta dešavanja. Primijetio sam naravno da igrači gube, ali mi nije palo na pamet da je to povezano. Nasmijao sam se, bilo mi je smiješno. Ne bih rekao da je povezano, možda oni smatraju da jeste, zanimljivo je kako sve to ponekad izgleda", rekao je Ože-Alijasim.