Poklonio se moštima cara Lazara, nosio srpsku zastavu: Zbog ovoga Srbi OBOŽAVAJU legendu MMA!

Teško da će nekada neki strani MMA borac biti voljen u Srbiji kao što je to slučaj sa Rusom Fedorom Emelianenka.

Izvor: YouTube/screenshot/MMAFightingonSBN

Ruski MMA borac Fedor Emelianenko, pozvat i kao "Posljednji car", završio je u 46. godini karijeru teškim porazom od Rajana Badera koji ga je tako porazio dva puta u posljednje četiri borbe.

Sada je definitivno moćni Rus stavio tačku na karijeru, poljubio je na kraju meča rukavice i stavio ih na pod ringa i tako simbolično stavio tačku na karijeru.

Osim u domovini njegova popularnost je bila ubjedljivo najveća u Srbiji, a on je itekako znao da uzvrati ljubav koju su mu navijači u ovoj zemlji pružali. Od samih početaka karijere kada je 2003. godine postajao šampion "Prajda", on je dobio ogromnu navijačku bazu u Srbiji, a to je znao da cijeni.

Kada se poslije duge pauze vratio u oktagon u oktobru 2018. godine u meču protiv Čejla Sonena u Njujorku vrlo je lako savladao protivnika, a onda je pri proslavi pobjede iskoristio priliku da pored ruske zastave koju je ogrnuo u ring unese i srpsku! Pamti se i meč od 29. decembra 2019. godine kada je razbio Kvintona "Rempejdža" Džeksona, a u ring je ušao uz srpsku pjesmu! Prisjetite se toga:

Fedor ulazi uz Hriste Bože Izvor: Youtube/Nenad IS HS Shuput

Dolazio je mnogo puta u Srbiju, družio se sa navijačima, a oduševio je Srbe i u aprilu 2021. godine kada je stigao u manastir Rakovica iposjetio grob patrijarha Pavla.



"Posljednji car" se tada slikao sa jednim monahom ispred groba, nakon što je obišao manastir i tako je odao počast preminulom patrijarhu. Tom prilikom je otišao i do manastira Ravanica da se "pokloni moštima svetog cara Lazara", kako je napisao na svom instagramu. Pogledajte kako je to izgledalo:

