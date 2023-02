Borac m:tel poklekao u drugom poluvemenu u Vogošći: Domaćin nanio Banjalučanima deveti poraz!

Rukometaši Borca m:tel poraženi su na gostovanju u Vogošći u 19. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine,

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Poslije poraza od Izviđača u dvorani "Borik", rukometaši Borca m:tel su otišli u goste trećeplasiranoj Vogošći u 19. kolu Premijer lige BiH. Nakon prvog poluvremena, izabranici Mirka Mikića imali su prednost od jednog gola, ali su poklekli u drugom dijelu.

VOGOŠĆA - BORAC 27:25 (11:12)

Novi bek Banjalučana Rade Rađenović je otvorio utakmicu pogotkom poslije kontre, na drugoj strani je golman crveno-plavih Slađan Subotić odbranio sedmerac, ali gosti nisu uspjeli da realizuju naredni napad.

Luka Perić je potom opet doveo u vođstvo Borac, da bi u šestom minutu domaći prvi put na utakmici stigli do gola prednosti (3:2), a u 15. minutu i do "plus dva" (6:4).

Trener Vogošće Senad Skopljak je na 10 minuta prije odlaska na odmor pozvao minut odmora pri rezultatu 8:7, ali to nije donijelo domaćinu ništa više od postojećeg gola prednosti, a onda je reagovao i šef struke Banjalučana Mirko Mikić, s ciljem da u finišu poluvremena, njegov tim napravi preokret.

Golom Ognjena Kalamande u 25. mInutu Borac je poveo 10:9, imali su Banjalučani i nekoliko prilika da odu na dva razlike, međutim, na odmor se otišlo sa "plus jedan" i to u posljednjim sekundama kada je mrežu ekipe iz sarajevskog predgrađa pogodio Nikša Petrović.

U nastavku su Banjalučani imali i "plus tri", potom je domaćin napravio preokret i stekao četiri razlike, ali se gosti nisu predavali i strpljivom igrom topili prednost.

U samom finišu crveno-plavi su imali napad za izjednačenje, međutim šut Luke Perića je odbranio Bekir Čordalija, da bi u nastavku akcije na drugoj strani Vogošća ovjerila pobjedu - 27:25.

Najefikasniji kod izabranika Mirka Mikića bili su Luka Perić i Miloš Nježić sa po pet postignutih golova, po jedan manje zabilježili su Vlado Draganić i Milenko Rožić, dok su kod domaćina, najefikasniji bili Elis Memić sa šest i Nikola Grujić sa pogotkom manje.

Premijer liga BiH, 19. kolo

Vogošća - Borac m:tel 27:25 (11:12)

Subota

Goražde - Gračanica

Hercegovina - Gradačac

Konjuh - Sloga

Krivaja - Maglaj

Izviđač CO - Kakanj

Iskra - Sloboda

Leotar - Bosna

TABELA: Izviđač CO 34, Leotar 25, Vogošća 23, Sloboda 23, Gračanica 22, Krivaja 22, Maglaj 20, Konjuh 20, Sloga 18, Borac m:tel 18, Iskra 16, Goražde 15, Hercegovina 14, Bosna Visoko 9, Gradačac 6, Kakanj 2.

(mondo.ba)