IZ AUSTRIJE ZBOG ĐOKOVIĆA: Registarska tablica "NOLE", lik na automobilu i tetovaža!

Dragan Janković je iz Austrije doputovao kako bi bodrio Novaka Đokovića na Srpska openu.

Izvor: Srna

Da ljubav ne poznaje granice, ali ni kilometre, pokazuje Dragan Janković iz Velsa u Gornjoj Austriji koji je prešao gotovo 600 kilometara da bi sa tribina u Banjaluci bodrio najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića.

Janković priča za Srnu da je turnir Srpska open bio prilika i za ispunjenje životnog sna, te se nada da će, osim podrške sa tribina, imati priliku i da Novaku lično čestita uspjeh.

"Pratim Novaka od početka njegove profesionalne karijere. Ne propuštam nijedan meč. Budim se noću, navijam sat. Od četvrtfinala uzimam slobodan dan", kroz osmijeh priča Janković.

Jankovića krasi i tetovaža sa motivima iz sportskog uspjeha Novaka Đokovića - reket, loptica, teren i dugo očekivani pehar Vimbldona.

Registarske oznake "NOLE" i lik najboljeg tenisera svijeta ne ostavljaju sumnju u to koga Janković smatra najboljim svih vremena.

"Ušlo u krv. Zavolio sam to kroz njegove uspjehe, ličnost i harizmu. Tenis je sport koji je bio namijenjen samo bogatašima, a on je ipak najbolji svih vremena i to s naših krajeva. Tog uspjeha će pojedini biti svjesni tek za 20 godina, ja već jesam", kaže Janković, koji priča da je sada samo jednom u Beču imao priliku gledati Đokovića jer je, kako ističe, teško dolazio do ulaznica.

"Možda je sudbina tako htjela da se upoznamo u mom gradu i da se zaokruži cijela priča", navodi Janković.

Janković ističe da poštovanje prema srpskom teniseru ne gaji samo on, već da su troje djece i supruga velika podrška srpskom teniseru.

"Imam tri kćerke, navijaju za Novaka. Supruga je takođe vatreni navijač. Kada on igra to je praznik u kući", priča Janković.

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković danas bi trebalo prvi put da izađe na teren na turniru Srpska open iz serije 250 u Banjaluci, a protivnik mu je Luka van Aš iz Francuske, koji je u prošlom kolu nadigrao Stanislasa Vavrinku iz Švajcarske.

Ulaznice su rasprodate dva časa nakon što su puštene u prodaju, a ponosni vlasnik jedne je i naš sagovornik Dragan Janković.

Svjestan je, kaže, da je Novak vlasnik brojnih trofeja i da ne sumnja da će ponijeti i onaj iz Banjaluke, ali i dodaje da bi za njega najveći trofej bila fotografija s najboljim teniserom svih vremena.

