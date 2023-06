SAMO SAM VAS ČEKALA TO DA PITATE! Olga Danilović progovorila i o fudbaleru: Hajde da kažemo to ovako...

Olga Danilović nije skidala osmijeh sa lica na konferenciji za medije poslije plasmana u treće kolo Rolan Garosa. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa, Nemanje Stanojčića.

Olga Danilović napravila je uspjeh karijere, prošla je u treće kolo Rolan Garosa. Pobijedila je Jasminu Paolini (6:2, 7:5) i za nastavak takmičenja igraće protiv Ons Žaber (Tunis). Srpska teniserka je u ovom meču gubila sa 5:1 u drugom setu i poslije sedmog gema je pojela čokoladicu i vratila se u meč.

Upravo je to bilo jedno od prvih pitanja, šta je bilo njeno tajno oružje. "To mi je bivši kondicioni trener sa kojim sam u dobrim odnosima, mislim da mi je pao šećer, malo sam se usporila da tako kažem. Donio mi je to. Rekla sam sebi, daj da jedem ovo, vidiš da pomaže. To je neki gel, šećer, smiješno je bilo. Poslala sam mu poruku poslije meča da mi je donio magični gel", smije se Olga.

Priznala je da su emocije bile na vrhuncu kada je shvatila da je pobijedila. "Uf, kada je loptica otišla u aut osjetila sam olakšanje, ponosna sam. Bilo je 5:1 za nju u drugom setu. Ostala sam u meču, borila sam se poen po poen, nisam mislila o rezultatu, nisam igrala dobro do tog rezultata. Držala sam se, ponosna sam zbog toga, nisam dozvolila da se meč završi. Prvi put sam u trećem kolu, mnogo mi znači, imala sam dosta uspona i padova u posljednje vrijeme."

Imala je veliku podršku srpskih navijača. "Uživala sam mnogo, bilo je toliko Srba, kada vidim zastave, naše ljude, podršku, oni igraju poene sa mnom, mogu da budu glasni, ali je lijepo imati podršku. Lijepo je to što postoji slobodan dan. Emocije su nekada bile jače od mene, ali nikada nisam zadovoljna, jer uvijek želim više."

Nekada su Ana Ivanović i Jelena Janković na terenu u Parizu igrale za prvo mjesto na VTA listi, sada se Olga konačno probila. "To je bilo prije baš mnogo vremena, naravno da se sjećam, Ana i Jelena bile su moji idoli još od kada sam bila mala, pratili smo njih dvije, Novaka, Janka, Viktora. Ponosna sam što sam i dalje sa Đokovićem na istom turniru. Šalim se malo, stvarno je lijep osjećaj. Imala sma tri grend slema do sada gdje sam bila u drugom kolu, osjećala sam da mogu još dalje. Osjećam bolje svoju igru i danas sam na meč išla sa vizijom da mogu da budem tu i da mogu i dalje."

Onda je uslijedilo pitanje o privatnom životu i o vezi sa Janom Oblakom, da li je zbog toga srećnija. "Samo sam vas čekala. Kada se osjećaš lijepo, sve je ljepše, lakše, bolje, kada si ispunjen u svakom planu. Puno je tu sati, sati i sati na terenu, van terena, deifnitivno kada je lijepo van terena, možda može da bude bolje i na terenu, hajde tako da kažemo. Jesam lijepo spakovala rečenice, stavila sam mašnicu i sve."

Naredni rival biće joj Ons Žaber, sedma teniserka svijeta. "Pratila sam njene mečeve, znam njenu igru, ona je među 10 najboljih na svijetu, nema mnogo o njoj da se priča, svi znaju kakva je, ali se ja borim do kraja. Uživaću, nikada sebe ne otpisujem, ne izlazim na meč ako ne mislim da mogu da pobijedim, pokušaću da pokažem svoj najbolji tenis. Sigurno ću uživati na terenu, ne mogu da pričam unapred, da ne ureknem, ali sam i ranije pružala dobre partije na velikim stadionima, bar tako mislim."

Ima samo riječi hvale na račun Žaber. "Neću da vam kažem kakvu taktiku spremam. Raznovrsna je, menja ritam, igra tu nezgodnu igru, ali i ja imam nezgodnu igru, ljevoruka sam, moj forhend ima veliki uticaj na terenu kada je dobar, isto i kada servis. Iskreno, ne znam, moram da prostudiram, najbitnije je da igram svoje i da napadam. Ako nađe rješenje na to, svaka joj čast", zaključila Olga i dodala da ne prati rang listu i da joj je drago što se vratila među 100 najboljih na svijetu.