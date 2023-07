Za Veselina Vujovića Borac m:tel je kao Real Madrid, a za Irfana Smajlagića? Banjalučki klub je poput Barselone! (FOTO)

Irfan Smajlagić je u petak i zvanično postao trener Rukometnog kluba Borac m:tel, s kojim je potpisao jednogodišnji ugovor uz mogućnost produženja saradnje.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Aktuelni selektor Bosne i Hercegovine se tako nakon 36 godina ponovo vratio u matični klub i svoj grad, koji je napustio davne 1987. godine kada je prešao u zagrebački Medvešćak.

Od tada do danas prošlo je "sedam života", u kojima je tokom impesivne karijere osvojio i zlatnu olimpijsku medalju u Atlanti 1996, bronzu na Olimpijskim igrama u Seulu 1988, srebro na Svjetskom prvenstvu 1995. na Islandu, te bronzu na Evropskom prvenstvu 1994. godine u Portugalu.

Popularni "Pipe" je kao trener predvodio selekcije Egipta i Irana, kao i omladinske selekcije Hrvatske, dok je u klupskoj karijeri sjedio na klupama sarajevske Bosne, riječkog Zameta, ženske ekipe Lokomotive Zagreb i Čakovca.

Kao kruna kompletne karijere došao je i formalni ulazak u evropsku rukometnu Kuću slavnih, a od danas i povratak kući u Banjaluku.

Na konferenciji za štampu djelovao je smiren, odmjeren i fokusiran, ali je ipak pokazao određenu dozu emocije s obzirom da je klub u kojem je ponikao uporedio sa Barselonom rekavši da je "Borac m:tel najtrofejniji tim u bivšoj Jugoslaviji, a Banjaluka je po njegovom mišljenju bila i ostala rukometni grad".

Sličnu konstataciju na predstavljanju u banjalučkom klubu imao je i legendarni Veselin Vujović, koji je Borac uporedio sa Real Madridom, ali slavni rukometni stručnjak nije ostvario rezultate zbog kojih je doveden u "Velikana iz Gospodske".

"Smisao cijele priče se svodi na rezultat. Koliko god pričali o klubu, spominjali da je Borac u kontekstu rukometa je kao Barselona u kontekstu fudbala - najtrofejniji klub u bivšoj Jugoslaviji, najtrofejniji klub na ovim prostora od postanka rukometa, bivši evropski šampion i veliki učesnik u razvoju evropskog i svjetskog rukometa. Klub je stvorio rejting i imidž zbog kojeg će ostati vječno zapamćen. Međutim, vremena se mijenjaju i idu dalje. Sad smo u situacijama da zapadni klubovi koji imaju finansijsku moć su u vrhu", rekao je Smajlagić na zvaničnom predstavljanju u banjalučkom klubu.

Pojasnio je šta je konkretno mislio na to da je Borac kao Barsa.

"To je poređenje u kontekstu prošlosti i tradicije, klub je bio evropskog nivoa, ne samo igrački već i organizaciono i finansijski. Imao je klupski stil koji je bio primamljiv za sve sportiste. Bio je avangarda u tom vremenu i zbog toga ostaje brend koji će se pamtiti vječno. Zato bi bilo šteta da se ne RK Borac ne vrati u takve okvire, doduše okolnosti se mijenjaju, ali ono da svi znaju kad se pomene šta to znači. Mislim da i Banjaluka kad je neko spomene, kod 90 odsto ljudi iz sporta - kažu tamo je rukomet. To je ostalo i ostaće vječno", dodao je novi trener crveno-plavih, kojem želimo da na banjalučkoj klupi ne bude poput Vujovića.

Naravno, kad su u pitanju rezultati ekipe.

"Mogu samo obećati da ću dati sve od sebe i da ću od igrača napraviti bolje nego što su bili ranije - bolji nego juče, a slabiji nego sutra. Jedino u tom smjeru dajem obećanja, a ostalo će pokazati okolnosti. Naravno, uvijek razmišljam optimistično, razmišljam kroz rad", rekao je između ostalog Smajlagić.