Stefan je taj gen naslijedio od Novaka! Kako je Đokovićev sin ukrao šou na Vimbldonu: Kaže Goran, to nam je u krvi!

Stefan Đoković se sve više zaljubljuje u tenis uz blagoslov svog oca Novaka.

Izvor: Profimedia

Stefan Đoković, Novakov sin, rano je pokazao interesovanje za tenis i sve više je na terenu. Ne samo da trenira tenis, nego i redovno prati svog oca na turnirima, pomaže mu tako što skuplja loptice, zagrijava se sa njim i sparinguje, pa je tako oduševio i tokom Vimbldona kada je lobovao Noleta. To je oduševilo i nasmijalo najvećeg svih vremena, pa je i u razgovoru sa srpskim novinarima poslije pobjede nad Stenom Vavrinkom pričao na tu temu.

"Goran se uvijek šali da nam je to u krvi i da je Stefan to naslijedio, kako neko izađe na mrežu ide lob u 99% slučajeva. Stefan je mene navukao sa drop šotom i onda me je lobovao. Šta da kažem... Zaista je ogromno zadovoljstvo što imam mogućnost da sa svojim sinom igram tenis", kazao je Novak Đoković.

Upravo je porodica sada uvijek uz Novaka i vidi se koliko mu znači njihova podrška, posebno što igrajući se sa Tarom i Stefanom dobija dodatnu energiju, nekada možda i važniju od samog zagrijavanja i "suvog tenisa" uoči meča:

"Sve ostalo je suvišno, samo taj osjećaj da sport kojem sam posvetio cijeli život moj sin igra, i voli i želi da igra. Kad smo zajedno na terenu, nema ljepšeg osjećaja", zaključio je Nole.

Podsjetimo, Novak Đoković u osmini finala Vimbldona igra protiv Hurberta Hurkača i taj meč će biti na programu u nedjelju, a tačan termin se i dalje čeka. Bez obzira na sve, jasno je da je Nole kao četvorostruki uzastopni šampion Vimbldona apsolutni favorit i želi da nastavi trend pobjeda na ovom turniru (trentuno je na 31).

