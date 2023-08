VIDIM DA JE NOVAK ZAOSTAO U RAZVOJU, PRIRODNO GLUP... Srđan Đoković žestoko reagovao: To su oni!

Otac najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića reagovao je na uvrede koje stižu iz SAD i Engleske.



Novak Đoković navikao je da mu se mnogo toga zamjera, pa je tako često u britanski i američkim medijima znao da bude oslikan čak i kao "zlikovac", međutim nikada nije previše mario za to. Gledao je ispred sebe i nizao rekorde, pa je samo zbog toga uspio da dođe do 23 grend slema i rekorda po broju nedjelja provedenih na vrhu ATP liste, tako da njegov otac Srđan ističe da su mu na neki način "mrzitelji" čak i pomogli.

"Pa neka nastave da mu zamjeraju. Vidim da su mu nešto napakostili. Vidim da je neuspješan, da je zaostao u razvoju, da je prirodno glup. Sve su to oni. A on je uspješan, najuspješniji, najbolji na svijetu. Toliko o tome...", rekao je Srđan Đoković u dokumentarnom filmu "Sportala" o srpskog teniseru.

Takođe, otac najboljeg srpskog sportiste svih vremena je svojim očima mogao da se uvjeri kako to izgleda kada se Novak okrene protiv "čitavog stadiona", tako da se sjetio posebno situacije iz finala Vimbldona 2019. godine. Tada je Rodžer Federer bio na korak od osvajanja grend slema, međutim Nole se ponovo podigao "kao feniks iz pepela" i napravio je jedan od najvećih preokreta u istoriji tenisa.

"Ona pobjeda sa Vimbldona od prije nekoliko godina kad je Federer imao dvije meč-lopte i kada je 99 odsto navijača u Londonu navijalo protiv Novaka, a ne za Federera. Prevazišao je to i osvojio ne znam koji već Vimbldon, valjda ih ima sedam. To je jedna od prelijepih pobeda i to je pokazatelj kako je jak u glavi. Mentalna gromada. Tenis je sport glave, ma 95 odsto je glava, a ostalo je forhend i bekhend što svi mogu da nauče. Novak najbolje odigra kada je najvažnije i tako se dešava kroz cijelu njegovu karijeru", naglasio je Srđan Đoković.

Podsjetimo, Novak Đoković se trenutno odmara sa porodicom u Crnoj Gori, dok je najavio da će u avgustu učestvovati na turniru u Sinsinatiju, gdje će igrati i dubl, nakon čega će pokušati da osvoji i US Open (od 28. avgusta).

