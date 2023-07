Ovako se Novak sprema za US open! Snimljen na Durmitoru, okružen životinjama i prirodom (FOTO)

Novak Đoković i dalje ne uzima reket i želi da se što bolje odmori za US open krajem avgusta.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković odlučio je da napravi veliku pauzu nakon poraza u finalu Vimbldona. Odavno je Đoković istakao da u ovoj fazi karijere želi da igra samo najveće turnire i da nema više snage kao nekada da se iz nedjelje u nedjelju pojavljuje na teniskim turnirima. Umjesto spremanja za Montreal, Novak Đoković trenutno boravi u Crnoj Gori gdje je prvo snimljen na Žabljaku, dok smo sada na društvenim mrežama vidjeli da se odmara na Durmitoru.

Na Instagram stranici Etno kampa Durmitor objavljene su fotografije na kojima se vidi da je Novak Đoković jahao konje i generalno uživao u prelijepoj prirodi. To je njegov način da se odmori i "napuni baterije" za finiš sezone gdje će prvo igrati u Sinsinatiju, a zatim i na US openu, gdje želi do 24. grend slema u karijeri.

Pogledajte fotografije: