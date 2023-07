"JOŠ SAM U ŠOKU ZBOG FINALA VIMBLDONA!" Ivanišević otkrio razloge Novakovog poraza u Londonu

Novak Đoković je poražen od Karlosa Alkaraza, a Goran Ivanišević se još jednom osvrnuo na meč.

Nakon osvajanja Australijan opena i Rolan Garosa, Novak Đoković je kao prvi favorit krenuo i po treći grend slem u sezoni - nije uspio da ga osvoji jer je Karlos Alkaraz bio bolji u finalnom meču. O tom susretu na travi u Londonu priča se i danima nakon završetka turnira, a sada je svoje viđenje situacije iznio i legendarni hrvatski as Goran Ivanišević.

Nekadašnji teniser ovih dana boravi u Umagu, gdje prati teniski turnir koji se igra na stadionu sa njegovim imenom. Tom prilikom otkrio je hrvatskim medijima kakvi su Novakovi planovi nakon što je dio odmora proveo na Jadranu, a zatim ispričao sve što treba da se zna o finalu trećeg grend slema u sezoni.

"Bio je u Dubrovniku, na Korčuli... Malo se odmorio, ali sada kreću pripreme za američku turneju. Krajem sljedeće nedjelje počinju pripreme, lagano kreće s kondicijom, a onda i tenis. Ne znam tačno, ali tamo ona nedjelja iza, sredinom mjeseca, kreće se za Sinsinati", otkrio je Ivanišević za "Sportske novosti".

"Ja sam još malo u šoku od tog finala. Sve je rekao u svom govoru nakon meča, neka je finala trebalo da izgubi, pa ih je pobijedio, a neka je trebalo i da dobije, pa je izgubio. Na kraju, Novak je imao puno šansi koje nije iskoristio. Alkaraz je odigrao hrabrije, odlučnije kada je trebalo, taj dan je bio bolji i dobio meč. Stalno ponavljam isto, on je odlično stvorenje. Kao čovjek je fenomenalan, a kao igrač neću ni da pričam, to je čudo. Energija koju donosi na teren, način na koji igra... Uvijek je nasmijan, čak i kad izgubi, nevjerojatan je", ispričao je Novakov trener.

Medije u Hrvatskoj zanimalo je koliko će Đoković biti motivisan da u Njujorku osvoji 24. grend slem, pošto već pet godina nema trofej sa US opena.

"Uvijek je motivisan, grend slem je grend slem. Opet će biti velika borba. Dobro je što se na Vimbldonu, ali i prije u Parizu, stvorilo jedno rivalstvo dva igrača između kojih je 16 godina razlike. Svaki njihov sljedeći meč će biti još bolji, luđi i gledaniji", rekao je Ivanišević i još jednom prokomentarisao trenutke u kojima Novak viče ka boksu: "Ma, to su gluposti. Kao prvo, ja ga pola toga ne čujem. To su ogromni tereni, publika viče i ne čuje se. Meni to ne smeta, to su emocije, negdje to treba izbaciti. Stalno se piše 'opet je vikao, opet ovo, opet ono...'. Milion puta smo pričali, uopšte nemam problem s tim. I ja sam bio igrač, neki put je teško reći neku tehničku stvar u dvije sekunde. Važno je da on što bolje odigra."

I stvarno, najvažnije je da Novak Đoković dobro odigra. Prva sljedeća prilika za to će biti Sinsinati, a zatim se na US openu bori za 24. grend slem titulu i potvrdu rekorda koji je nešto ranije postavio na Rolan Garosu. Nijedan muškarac nije osvojio više velikih titula u singl konkurenciji od srpskog tensiera, a od teniserki je ispred njega samo Margaret Kort - nju pokušava da sustigne.

