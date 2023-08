Niko nikada nije ovako potcijenio Novaka! Sraman komentar Amerikanca, kao da ne gleda tenis!

Bivši američki teniser Arijas je na vrlo potcjenjivački način komentarisao igru Novaka Đokovića.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković osvojio je ove godine dva grend slema i na trećem igrao finale, međutim jedan poraz bio je dovoljan da ga odmah mnogi presele u penziju i označe "kraj jedne ere". Novak Đoković je i dalje drugi teniser svijeta i ima ozbiljne izglede da se tokom sledećih nekoliko nedjelja vrati na tron pošto prvo učestvuje u Sinsinatiju, a zatim napada pehar na US Openu, gdje nije ni igrao prošle sezone zbog zabrane.

Sve to, kaže američki teniser Džimi Arijas, nije naročito značajno. Prema procjeni nekada petog tenisera svijeta, potom i poznatog komentatora na ESPN-u i NBC-u, Novak Đoković ne može da se nosi sa "najboljom verzijom" Karlosa Alkaraza i već ističe da je mladi Španac bolji nego što je Srbin ikada bio?!

"Prije finala Vimbldona nekoliko me ljudi pitalo i rekao sam im, iako to može zvučati ludo... Alkaraz u svom najboljem izdanju bolji je od bilo koga drugog. Bolji i od Đokovića. Mislim da Novak ne može doći do nivoa igre na kojoj igra Alkaraz", kazao je za američke medije potpuno oduševljeni Arijas i potom nastavio: "To je najbolji nivo tenisa koji sam ikad vidio, njegova najbolji sigurno. Nisam znao hoće li to moći pokazati na Vimbldonu u finalu protiv Đokovića, ali sigurno sam znao da će biti opušteniji nego na Rolan Garosu".

"Tu je bilo čudno, jer je tada igrao s osvajačem 22 grend slem naslova i bio je favorit, veliki. Mislim da je to za njega bila čudna mentalna prepreka. Drugačije je bilo u finalu Vimbldona. Sada je Đoković bio favorit i znao sam da će Alkaraz biti opušteniji, ili sam mislio da hoće, jer ipak je to finale Vimbldona", naglasio je Arijas.

Nema sumnje da ovakve riječi mogu samo da motivišu dalje Novaka Đokovića koji je već navikao da ga potcjenjuju, ali do sada se bar niko nije odvažio da je osvajač dva grend slema sa 20 godina - bolji od rekordera u istoj kategoriji. Smjelo, nema šta...

