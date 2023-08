NOVAK UOPŠTE NIJE U NJUJORKU! Cijeli US Open provodi kod misterioznog MILIJARDERA u vili, evo o kome se radi

Novak Đoković za vrijeme US Opena boravi kod svog prijatelja u obližnjem Nju Džerziju gdje ima savršene uslove.

Izvor: Instagram/jelenadjokovicndf/printscreen

Srpski teniser Novak Đoković sjajno igra na ovogodišnjem US Openu i bez ikakvih problema plasirao se već u treće kolo gde ga očekuje duel sa sunarodnikom Laslom Đereom. Ono što je najvažnije za Noleta je da za sada djeluje veoma spremno i potpuno fokusirano, a da bi izbjegao faktore koji ga inače remete na velikim turnirima, Đoković je i ovoga puta odlučio da boravi kod svog prijatelja umjesto da bude u hotelu.

Već godinama se Đoković "izoluje" od velikog Njujorka tako što boravi u obližnjem Nju Džerziju gdje kod svog bogatog prijatelja u jednoj vili ima mir i slobodu - i što je važno: i uslove da trenira. Takođe, pomaže i to što su uz Novaka sve vrijeme njegovi najbliži... A, ko je taj misteriozni prijatelj?

U pitanju je Gordon Juling, nekadašnji teniser, a već godinama prijatelj i saradnik Novaka Đokovića. Važi za vrlo moćnog i bogatog preduzetnika i za to prije svega može da se zahvali ocu Robertu Zelneru. U pitanju je američki milijarder i osnivač kompanije "Alpin Asosijets Advajsors" koja je upravo iz dijela Nju Džerzija - Alpin. Tu imaju imanje od oko 20 hektara vrijedno čak 40 miliona dolara gdje su pomoćne zgrade, vještačko jezero, park, ali i teniski tereni.

Još davne 2015. godine list "Njujorker" je pisao o tome da Novak Đoković boravi na ovom imanju za vrijeme US Opena, gdje u savremenom teniskom centru ima sve što mu je potrebno da se spremi za najveće izazove. "On je dugogodišnji prijatelj i neformalni član Novakovog tima", pisali su tada iz Njujorkera.

"Naravno, kada počne turnir budem potpuno 'zaključan' od ostalih spoljnih faktora", rekao je Đoković ističući da voli Njujork, ali da u njemu uživa samo prije turnira: "Moj prijatelj ima sjajnu vilu sa teniskim terenima. Tamo budemo samo sa svojom porodicom. Lijepo se opuštamo tamo i to mi je sjajno za dane između mečeva kada imam pauzu. Tada se napunim energijom i podmladim na neki način, pa imam više snage za mečeve".

Inače, Julingov kamp ima četiri terena: zelenu šljaku, crvenu šljaku, beton i travnatu podlogu, a tu su i zatvoreni tereni koji su opremljeni najsavremenijom tehologijom. To znači da Nole ima uslove koje može samo da poželi, međutim možda je najvažnije što su Jelena i djeca, kao i roditelji, sve vrijeme uz njega.

Podsjetimo, Novak Đoković je do sada tri puta osvajao US Open, a posljednji put 2018. godine. Želi da četvrti put podigne pehar u Njujorku i tako dođe do 24. grend slema, posebno nakon što mu je prošle sezone zabranjeno da se takmiči.