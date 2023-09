Teniski svijet bruji o "novom Novaku": Italijani čekaju da uzme grend slem, a on samo prati Đokovića!

Zapamtite ovog dečka! On gleda Novaka Đokovića i ima velike, velike planove!

Jedna od glavnih priča sa ovogodišnjeg US opena je 16-godišnji Federiko Ćina koji je stigao do polufinala juniorskog US opena. On je još jedan italijanski talenat koji će u narednim godinama juriti najveće rezultate u seniorima, a kako kaže idol mu je Novak Đoković.