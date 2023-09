Šok poraz odbojkašica! Srpkinje skroz ZAKOMPLIKOVALE put na Olimpijske igre, sad od ovoga zavisi!

Srpske odbojkašice doživjele su prvi poraz u kvalifikacijama za Olimpijske igre 2024.

Izvor: MN PRESS

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije doživjela je prvi poraz na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre i tako je sebi prilično zakomplikovala put u Pariz. Srpske odbojkašice bile su perfektne do sada, imale četiri poraza, ali još jednom se pokazalo koliko im Dominikanska Republika ne leži. Iako su srpske djevojke bile veliki favorit u ovom duelu, Dominikanke su na kraju slavile 3:1 (25:23, 18:25, 25:23, 25:17).

Samo u drugom setu su Srpkinje "ličile na sebe" iz prethodnih duela, ali to nije bilo dovoljno da se prevaziđe loš dan, pa je stanje u grupi "A" sada vrlo neizvjesno, posebno jer Srbiju čekaju dvije najteže utakmice na kvalifikacionom turniru i vjerovatno će biti potrebne pobede i nad Holandijom i nad Kinom.

Srbija i Dominikanska Republika sada imaju skor 4-1, dok po 3-1 imaju Holandija i Kina, koje se sastaju nešto kasnije danas. To znači da će uoči odlučujućih duela jedna od ovih reprezentacija imati 3-2, dok vrijedi napomenuti i da će sa njima takođe igrati i Dominikanke - i samo dvije najbolje reprezentacije idu u Pariz. Vrijedi napomenuti da međusobni dueli nisu presudni, nego će se "rangirati" pobjede - one od 3:0 i 3:1 vrijede tri boda, a one od 3:2 dva boda, dok se bodom "nagrađuje" i poraz u pet setova. Ako ni tada ne bude sve bilo jasno, gledaće se set-količnik, pa ukupan broj poena...

Što se tiče poraza protiv Dominikanske Republike, vrijedi istaći da je Tijana Bošković opet dominirala i imala je 32 poena, ali ju je pratila još samo Aleksandra Uzelac sa 12 poena. Sara Lozo je imala osam, Jovana Stevanović sedam, Maja Aleksić pet, Maja Ognjenović dva, a po jedan Bianka Buša, Slađana Mirković i Ana Bjelica.

Slijedi rasplet u dva najteža meča na kvalifikacionom turniru sa Holandijom (subota, 10.00) i Kinom (nedjelja, 13.30), dok će dosta zavisiti i od njihovog međusobnog duela danas.