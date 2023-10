Patrijarh krstio djecu Novaka Đokovića

Novak Đoković je krstio Stefana (9) i Taru (7) u manastiru Ostrog.

Izvor: X/Илија (Војинов) Буха

Novak Đoković je stigao na Ostrog i to zbog sjajnog povoda. Zajedno sa porodicom i kumovima stigao je do jedne od najvećih srpskih svetinja da bi krstio svoju djecu. Tara i Stefan Đoković su zajedno kršteni u manastiru Ostrog, Stefan sa devet, a Tara sa šest godina.

Krštenju je prisustvovao i patrijarh srpski Porfirije, a već tradicionalno Novak bira Crnu Goru za mjesto gdje će obilježiti najvažnije momente u svom porodičnom životu. Sa suprugom Jelenom se vjenčao na Svetom Stefanu, a sada je djecu krstio nešto sjevernije.

Mališani su bili obučeni u bijelo tokom ceremonije, a Novak je prije same ceremonije porazgovrao sa patrijarhom Porfirijem. Pogledajte kako je to izgledalo:

Novak je mnogo puta pričao o tome koliko mu znači vera, a posljednji put je detaljno o tome govorio kada je osvojio US Open. Tada je rekao da se u najtežim momentima, kako životnim tako i teniskim, okreće Bogu.

"Reći ću najiskrenije, Bog i anđeli čuvari. U tim momentima kada fizički i materijalno ne osjećaš noge, vrtiti se tlo pod nogama, nebo iznad glave. Tada sa svojom vjerom koju imaš, nadaš se da će biti božanska intervencija. Možda mi nećete vjerovati, ali mnogo puta u karijeri to mi se desilo. Sam sebe sam iznenadio, mentalno razmišljajući, kako sam izdržao to. Moguće je ako vjeruješ u Boga i ako vjeruješ da ima viša sila koja ti pomaže. Ozbiljno to shvatam i vjerujem u to. Definitivno je božansko prisustvo bilo".