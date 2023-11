Medvedev pokazao srednji prst publici, a onda i novinarima! Napravio haos u Parizu: Postoji razlog za to!

Danil Medvedev je odlučio da ne trpi ružno ponašanje francuske publike, pa se i našalio na taj račun.

Izvor: Twitter/screenshot/eurosport/pavyg

Mnogo iznenađenja smo vidjeli na početku turnira u Parizu, pa je tako poslije Karlosa Alkaraza na samom startu turnira otpao i Danil Medvedev. Drugi i treći na svijetu su se oprostili od "grada svjetlosti" vrlo brzo, a Rus je to učinio mnogo burnije od Španca.

Nakon što je izgubio meč drugog kola od Grigora Dimitrova burno je reagovao. Pokazao je srednji prst ka tribinama, pošto navijači u Parizu ni ovog puta nisu propustili da mu zvižde i navijaju protiv njega.

"Ne, nisam, samo sam provjerio moje nokte, ovako! Tako da nije ništa više od toga. Zašto bih ja to radio ovoj sjajnoj publici u Pariz Bersiju?", zapitao se poslije meča na konferenciji Medvedev i pokazao na srednji prst i pred novinarima. Pogledajte kako je to izgledalo na terenu:

Medvedev giving the paying Paris fans the middle finger.pic.twitter.com/WHRqD9fY7s — Pavvy G (@pavyg)November 1, 2023

Nakon svega ipak je rekao da ima problem sa publikom u Parizu. Ne u Francuskoj, gdje se ove sezone nije proslavio ni na Rolan Garosu sa koga je odmah ispao, već sa onima koji dolaze na masters na kraju sezone.

"Da, mislim kao što ste rekli mislim da to nema veze sa tim da li se dešava u Francuskoj ili ne. Mislim da samo zavisi od turnira i načina na koji ja reagujem i na koji publika reaguje. Sve se to skupi zajedno. Imam mnogo prijatelja koji su Francuzi pa ni oni izgleda ne vole ovaj turnir previše. Tako da možda postoji razlog za to. Ja generalno igram mnogo bolje ovdje kada nema publike, samo to mogu da kažem", završio je on.