NOVAČE, IZVINI! Engleski novinar se javno pokajao: O ovom tekstu priča planeta!

Novak Đoković je dočekao izvinjenje "stručnjaka" koji mu je predviđao krah 2023. godine. Danas je prvi na svijetu, a od ponedjeljka će na prvom mjestu ATP liste provesti 400. nedjelja.

Srpski teniser Novak Đoković je bez ikakve sumnje najveći teniser svih vremena, posebno ako se uzme u obzir da se gotovo čitavu karijeru "bori sa medijima" za naklonost u eri Rodžera Federera i Rafaela Nadala. To se posebno odnosi na one iz Engleske i SAD, samo Đoković zna kroz šta je sve morao da prođe, međutim čini se da će na kraju svi morati da "podviju rep" i da se izvine za očajnu procjenu, uvrede, targetiranje...

Među njima je i engleski novinar i kolumnista Sajmon Brigs, koji se mnogo puta "ogriješio" o Novaka. Čak i da zanemarimo sve bljuvotine, podsjetićemo samo da je 2018, u pokušaju da prognozira kako će izgledati TOP10 na ATP listi, pomislio da tu neće biti Novaka... Malo je reći da se obrukao, a sada je došlo vrijeme i da se izvini.

U tekstu na britanskom "Telegrafu" pod naslovom "Novak Đoković je nadmudrio vrijeme - nisam bio u pravu kada sam ga otpisao", Sajmon Brigs se pokajnički obratio najboljem svih vremena dodavši da poput Mika Džegera i Toma Brejdija još nije izgubio glad za uspjehom. Evo šta je poznati teniski novinar napisao o Novaku Đokoviću, prenosimo njegov tekst na srpskom jeziku uz poruku da ćemo sigurno čitati još mnogo ovakvih kolumni u godinama koje dolaze.

"Šta god da se dogodi ovog vikenda na završnom turniru u Torinu, jutro poslije će pripadati Novaku Đokoviću. On će u ponedjeljak postati prvi teniser - bilo kog pola - koji je osvojio 400 nedjelja na prvom mjestu na listi. To je skoro osam punih godina vrhunske igre. To je zapanjujuće dostignuće. I ono koje sam ja lično propustio da predvidim. Ovo je moje priznanje".

"Prije pet godina, od mene i mojih kolega iz sportske redakcije Telegrafa je zatraženo da napišemo kako bi 10 najboljih na svijetu izgledalo ove nedjelje u 2023. Rezultati su bili zanimljivi... Na prvo mjesto sam stavio Denisa Šapovalova, ljevorukog tenisera iz Kanade koji nije uspio da disciplinuje svoje sjajne udarce. Na drugom mjestu je Hjeon Čung, Južnokorejac čiju su karijeru uništile povrede leđa. Na petom, Džek Sok, Amerikanac koji je uvijek izgledao kao da više voli hamburgere od pobjeda. A, gdje je bio Đoković? Nigdje".

"Šta li sam pobogu mislio? S obzirom na to da se teško sjećam i gdje sam ostavio ključeve od automobila, teško je da kažem sa sigurnošću. Ali, pretpostavljam da sam se tog jutra u novembru 2018. godine probudio i pomislio: Znate šta? Taj tip Đoković je potpuno precijenjen. Vjerovatnije je da sam to sve uradio u nadi da će mi se ispuniti želja, nabrajajući kako bi izgledala najživopisnija i najraznovrsnija grupa igrača koje sam mogao da se sjetim. I dok je Đoković već bio na dobrom putu ka statusu najboljeg svih vremena, bilo je onih koji su postigli više ako gledam zabavnu stranu. Da li je tu bilo možda i malo umora od Đokovića? Počeo sam ozbiljno da se bavim tenisom u jesen 2011. godine kada je i sam Đoković postajao zvijezda", napisao je u kolumni Brigs i prisjetio se da je tada Đokovića nazvao "teniskim naučnikom" koji plete mrežu.

"Nevjerovatna stvar je da se Novak Đoković približava 37. godini i niko se nije pouzdano suprotstavio tom njegovom pristupu. Statistički, najbliži izazivač je Rafael Nadal koji je uspijevao da pronađe put iz te njegove paukove mreže - kao Indijana Džons - sa svojim forhendom. Ali, čak je i Nadal tu drugi najbolji (29-30) u međusobnom skoru. U svoju odbranu, očekivao sam da će Đoković do sada završiti karijeru. Ili, da će se njegova unutrašnja vatra malo ohladiti. Nije se desilo ni jedno ni drugo. On i dalje rutinski dobija svoje rivale - od kojih su mnogi 15 godina mlađi - i to na fizičkom novu. A tu njegovu glad samo podstiče reakcija navijača".

"Ipak, Đoković nije prvi šampion koji prolazi kroz sve ovo. Ali, kada je Mihael Šumaher razvio sličan anti-herojski imidž, zvuk njegovog motora ugušio je svako gunđanje navijača. Dok je Đoković, u još jednom majstorskom potezu, naučio da iskoristi takvu vrstu negativnosti. 'Kada publika viče Rodžer, ja čujem Novak', rekao je poslije svoje slavne pobjede na Vimbldonu 2019. nad Federerom. A, koliko još može da potraje ovaj Đokopol (aluzija na monopol, prim. aut.)? U Alkarazu, Sineru i Runeu, tenis je konačno našao trio sa 'vau' faktorom. Njih trojica imaju kombinovano pet pobjeda i osam poraza od Đokovića - što je solidno za početak njihovih karijera. Ali, i dalje nema nikakvog znaka da će majstorstvo Đokovića da opadne. Kao Tom Brejdi, kao Mik Džeger, kao Dorijan Grej... On je nadmudrio vrijeme. Moja jedino preostalo predviđanje je da će sruši rekord Kena Rozevala (37 godina i 62 dana) i da će postati najstariji igrač koji je osvojio grend slem. To će biti na sljedećem US Openu", napisao je engleski novinar i nadamo se da ga nije tim potezom urekao.

