Vogošća serijom 8:0 slomila Brno, sa plus sedam ide u Češku! Bekir Čordalija "spustio roletnu" – 23 odbrane!

Trećeplasirani tim Premijer lige BiH savladao je ekipu Brna u prvoj utakmici šesnaestine finala Evropskog kupa i sa mnogo optimizma putuje na revanš.

Izvor: Facebook/RK Vogošća

Rukometaši Vogošće zakoračili su u osminu finala Evropskog kupa!

Igrači Fetaha Kadrića stigli su nadomak velikog uspjeha savladavši pred domaćom publikom ekipu Brna razlikom od golova, te uz mnogo optimizma putuju na revanš u Češku zakazan za sljedeći vikend:

VOGOŠĆA – BRNO 30:23 (13:13)

Imao je češki predstavnik prednost od tri gola tokom prvog dijela (2:5, 3:6), ali je u drugih 15 minuta prvog poluvremena Vogošća uspjela da se konsoliduje i na odmor ode pri egalu (13:13).

Drugo poluvrijeme počelo je uz dva pogotka Čeha – a onda furiozni minuti Vogošćana! Od 32. do 43. minuta je gostujuća ekipa bila bez pogotka, a Vogošća je za to vrijeme postigla osam i stigla do kapitalnih 21:15.

Do plus sedam, koliko je bilo i na kraju, domaćin je prvi put stigao u 50. minutu (26:19), poslije čega je ekipa Brna zaprijetila serijom 3:0 za minus četiri, ali je bh. predstavnik uspio da stekne još ubjedljiviju prednost pred, sigurno, paklenih 60 minuta u Češkoj.

Vogošću je do pobjede predvodio, prije svega, sjajni 20-godišnji golman Bekir Čordalija, koji je odbranio čak 22 udarca gostujućih rukometaša. Kada je riječ o golgeterskom učinku, prednjačio je Nikola Grujić sa sedam golova, dok su Elis Memić i Muhamed Zulfić postigli po šest.

U češkoj ekipi, Jan Zahradniček i Luka Vukićević su šest puta tresli mrežu Vogošće.

Podsjetimo, pred plasmanom u osminu finala je i tuzlanska Sloboda, koja je u prvoj utakmici, pred domaćom publikom, savladala turski Spor Toto rezultatom 34:25, dok je Leotar poražen u Trebinju u duelu sa češkom Karvinom razlikom od jednog gola (27:28).

