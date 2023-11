Bivši agent FBI pratio Novaka Đokovića?!

Novak Đoković pod prismotrom bivšeg agenta.

Izvor: MPI04 / Capital pictures / Profimedia

Novak Đoković vratio se ovog ljeta u Sjedinjene Američke Države nakon što mu je prošle godine zabranjeno da uđe u zemlju, zbog toga što nije vakcinisan protiv korona virusa, a to je bila dovoljna motivacija da Srbin osvoji prvo Sinsinati, pa onda i US Open, ukupno 24. grend slem u karijeri. Ono što do sada nije bilo poznato je da je Đoković zbog svog vakcinalnog statusa uz sebe imao i pratnju!

Kako piše američki "Njujork Post", poznata farmaceutska kompanija "Moderna" - koja je pravila i vakcinu protiv korona virusa - angažovala je jednog bivšeg FBI agenta tokom US Opena kako bi pratio Đokovića. Navodno, Đoković je smješten u grupu "visokorizičnih slavnih ličnosti" zbog svog stava o vakcini protiv korona virusa.

Osim njega, spominju se i najbogatiji čovjek na svijetu Ilon Mask, odnosno holivudski glumac Rasel Brend. Tako je kompanija formirala odjeljenje koje je pratilo njihove stavove o vakcini protiv korona virusa, a angažovan je dakle bio i jedan FBI agent. Za sada nije poznato kakva je njegova uloga bila u ovom slučaju i na koje načine je pratio Đokovića. Ipak, jasno je da su bili zabrinuti zbog toga što je Đoković, kao protivnik njihove vakcine, osvojio turnir u Njujorku.

"On se protivio vakcini i zato mu nije dozvolio da se takmiči na US Open 2022. godine, a onda se na kraju vratio i osvojio turnir koji sponzoriše Moderna. To je samo ojačalo tvrdnje da su vakcine nepotrebne", stoji u izvještaju koji je objavio pomenuti američki medij.

Prema njihovim informacijama, agent koji je vodio ove odjeljenje zove se Niki Rutman i proveo je više od 20 godina u službi američkih obavještajaca, a posebno su pratili kako se na društvenim mrežama piše o ovoj temi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!