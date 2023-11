Otkriveni su detalji: Evo šta se sve krije iza doping kontrole Novaka Đokovića

Otkriveni su novi detalji u vezi haosa sa doping kontrolom za Novaka Đokovića tokom Dejvis kupa.

Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković (36) završio je sezonu bez titule u Dejvis kupu. Otišao je na odmor i već uživa sa porodicom, ali je prije svega toga pretrpio nepravdu i bio je dio skandala. Pred četvrtfinalni duel sa Velikom Britanijom i meč protiv Kamerona Norija pojavili su se ljudi iz doping kontrole i tražili mu da uradi test prije meča. Sada su se pojavile i novi detalji u vezi toga. Naime, privatna kompanija koja je angažovana za doping kontrolu (ITIA) nalazi se baš u Engleskoj, tačnije u Londonu, što je privuklo veliku pažnju kod Novakovih navijača.

Da stvari budu još gore, poslije svega toga javljali su se pojedinci i tražili da Srbin bude suspendovan jer je odbio kontrolu na doping. Ono što nisu znali jeste da postoje posebna pravila u tenisu koja su saopštena i učesnicima završnog turnira Dejvis kupa. Naime, kontrolori su dužni da obavijeste igrače o kontroli, a teniseri su ti koji imaju pravo da odluče da li će to uraditi prije ili poslije mečeva. Nešto što se inače nije praktikovalo u "bijelom sportu" sve do završnice u Malagi. To znači da "padaju u vodu" svi navodi i napadi o tome da je Nole odbio testiranje...

Sada je konačno i sve to razriješeno, mada je jasno da se svi ti koji su napadali srpskog asa vjerovatno neće ni izviniti za ono što su izgovorili. Bilo kako bilo, Novak može na miru da odmara i da ne sluša sve što pojedinci pričaju.

"Testiranja sam uvijek podržavao, ali ne prije meča. Šta to mijenja? Biću ovdje i kad se meč završi, testirajte me tad. Još uvijek nisam uradio kompletnu kontrolu, eno ga čovjek u ćošku tamo sjedi, prati me već nekoliko sati, ne odvaja se od mene. Imao sam raspravu sa ljudima iz antidoping agencije, nisam mogao da vjerujem kakvu su odluku donijeli. Za više od 20 godina karijere mi se ovo nikad nije dogodilo. Daju notifikaciju da si izabran za doping kontrolu, a trebalo bi da izađem na teren za sat i po vremena", objasnio je tada Đoković.