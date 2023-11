Napad na Novaka - "Đoković mora da bude suspendovan!"

Francuski biciklista Mark Madio traži da Novaka Đokovića suspenduju...

Novak Đoković doživio je najveću neprijatnost od kada se bavi tenisom, prije meča tražili su mu da uradi doping test. Nasuprot svim pravilima i propisima uoči duela sa Kameronom Norijem u četvrtfinalu Dejvis kupa ljudi iz antidoping agencije željeli su da ga testiraju. Sada su uslijedili novi napadi na račun Srbina i traže da bude suspendovan zbog toga.

Javio se bivši francuski biciklista Mark Madio (64) koji tvrdi da Novak treba da bude kažnjen.

"Imamo pravilo kontrole prije i poslije takmičenja, on je odbio test prije. Ako ljudi zaduženi za doping kontrolu rade svoj posao, onda gospodin Đoković mora da bude suspendovan. Odbio je test prije, uradio je posle. U biciklizmu morate da se testirate, ako odbijete računa se kao da ste pozitivni, ako ste pozitivni onda ste kažnjeni, nemate pravo da odbijete test", rekao je Madio, ali je očigledno zaboravio da postoji razlika između tenisa i biciklizma i da je ovo individualni sport u kom je po pravilima zabranjeno da se igrač ometa i da se testira na dan meča, jer se tako utiče na njegovu pripremu.

U razgovoru za "Radio Monte Karlo" nastavio je da napada srpskog igrača.

"Kada su doping proizvodi u pitanju, postoje oni koji mogu da se otkriju samo tokom ograničenog vremena. Ako se ne testirate prije takmičenja, onda vam vrijeme takmičenja omogućava da eliminišete tragove doping prozivoda. Zato je uvedena nasumična provjera prije takmičenja. Nerealno je da samo bude upozoren", dodao je Madio.

Poslije tog meča sa Norijem je i sam Novak pričao o tom skandaloznom potezu.

"Testiranja sam uvijek podržavao, ali ne pijre meča. Šta to mijenja? Biću ovdje i kad se meč završi, testirajte me tad. Još uvijek nisam uradio kompletnu kontrolu, eno ga čovjek u ćošku tamo sjedi, prati me već nekoliko sati, ne odvaja se od mene. Imao sam raspravu sa ljudima iz antidoping agencije, nisam mogao da vjerujem kakvu su odluku donijeli. Za više od 20 godina karijere mi se ovo nikad nije dogodilo. Daju notifikaciju da si izabran za doping kontrolu, a trebalo bi da izađem na teren za sat i po vremena", rekao je tada Đoković.

