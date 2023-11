Nacionalista sam kao i Novak! Srđan Đoković: Uvijek će Kosovo biti srce Srbije, pa i za 1.000 godina!

Novak Đoković je i prije tri godine, dok je nosio dres Srbije, bio pod "rafalnom paljbom" zbog pjesme "Vidovdan" i "Marš na Drinu", kada ga je branio otac Srđan.

Srbija nije uspjela da se plasira u finale Dejvis kupa pošto je u subotu posle drame i preokreta poražena protiv Italije (2:1), a već nekoliko dana u javnosti je pjesma uz koju su srpski teniseri izašli na teren. U pitanju je poznata numera Danice Crnogorčević "Veseli se srpski rode", zbog koje se bura podigla u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, dok su reagovali i iz Teniskog saveza tzv. Kosova i tražili kaznu za Srbiju.

Na kraju, usljed pritisaka, Dejvis kup je obrisao "sporni snimak" sa Tvitera, ali je dozvolio srpskim teniserima da ih i na meču protiv Italije ista pjesma "isprati" na teren. Ovo inače nije prvi put da se podiže bura zbog patriotskih pjesama, pa je 2020. godine bilo oštrih reakcija i kada su osvojili ATP Kup. Gotovo po istom šablonu, samo su im tada smetale druge pjesme...

Novak Đoković, Viktor Troicki, Dušan Lajović, Nenad Ćaćić i Nikola Milojević, kao i selektor Nenad ZImonjić, tada su zapevali "Marš na Drinu" i "Vidovdan" zbog čega su takođe bili pod pritiskom javnosti, pa su uslijedili brojni napadi političara sa ovih prostora. Jedan od najoštrijih tada bio je ambasador tzv. Kosova u Bugarskoj Edon Cana, kome se Srđan Đoković direktno obratio u emisiji TV Prva, tokom januara 2020.

"Gospodine, ko god da ste, i odakle god da ste, Novak je nacionalista, naravno, kao što sam ja i većina ljudi u svojoj zemlji. To nije ništa loše, mi volimo svoju zemlju. A vi ste ušli u našu zemlju i znate da je to za nas sveta zemlja, kao što je za Jevreje Jerusalim. Mi ćemo uvijek biti uz našu zemlju i uz naše Kosovo i naš narod dole, nemojte da mislite da će se nešto promijeniti za 10, 20, 100 ili 1.000 godina. Uvijek će Kosovo biti srce Srbije, kao što je sad, tako će biti zanavijek. To je sve što sam htio da kažem", poručio je otac najboljeg tenisera svijeta.

Napadali su Novaka Đokovića i zbog poruke "Kosovo je srce Srbije" koju je napisao na kameri na Rolan Garosu ove godine, ali i zbog toga što je za italijanske medije ispričao da želi da svoju djecu - Stefana i Taru - krsti na Kosovu i Metohiji. Na kraju, poslije mnogo pritisaka, učinio je to ovog ljeta na Ostrogu.

"Želim da odem na Kosovo i Metohiju sa svojom suprugom Jelenom i da tamo krstimo našu djecu, osmogodišnjeg Stefana i petogodišnju Taru, Znam da je ta tema veoma osjetljiva. Sukob je i dalje prisutan tamo, ne oružani, ali ima tenzije. Ne želim da budem uključen u politiku, ali za svakog Srbina Kosovo i Metohija su u srcu, u centru naše kulture, našeg identiteta, tradicije, religije…", ispričao je Novak Đoković u maju za italijanske medije.

