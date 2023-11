Engleski mediji stalno "pljuju" Novaka Đokovića, a sad ga hvale nakon poraza!

Novak Đoković dobio ozbiljne pohvale i to engleskih medija koji ga pljuju cijele godine. I ne samo ove...

Dejvis kup reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u finale pošto je Italija napravila veliki preokret. Iako su poveli pobjedom Miomira Kecmanovića i možda i "unaprijed upisali pobjedu" Novaka Đokovića, mladi Janik Siner je napravio iznenađenje godine i prvo u singlu, a potom u dublu bio bolji od srpskih asova.

To je očigledno slomilo Novaka Đokovića koji je bio utučen na konferenciji za medije, jedva da je govorio i nije dao definitivan odgovor da li mu je ovo bio posljednji nastup za Dejvis kup reprezentaciju Srbije, ali manire nije zaboravio. Tako su čak i engleski mediji, od kojih smo već navikli da redovno "udaraju" po Đokoviću, pohvalili njegov potez na koji mnogi nisu obratili pažnju na kraju meča. Kada su Đoković i Kecmanović izgubili dubl, odmah su prišli i zdušno čestitali italijanskom paru na prolasku u finale, poručviši da su to na kraju krajeva i zaslužili. Pogledajte kako je to izgledalo:

Ništa neuobičajeno za Noleta i MIšu, ali za engleske medije jeste. Tako je britanski tabloid "Ekspres" objavio vijest s naslovom: "Slomljeni Novak Đoković pokazao klasu nakon što je Janik Siner uništio Srbijine snove o Dejvis kupu". U tekstu se dodaje još jednom da je Nole "pokazao klasu" čestitajući Italiji i preuzimajući najveći dio krivice za poraz u Dejvis Kupu.

Nadamo se da će kolege primijetiti Novakovu klasu i kada pobijedi, a ne samo kada doživi poraz, pošto se njegov pristup ne razlikuje u odnosu na rezultat. Jedino je problem bio što nije imao snage da priča poslije svega...

"Meni je uvijek, rekao sam hiljadu puta, najveće zadovoljstvo i čast igrati za svoju državu i svoju zemlju. Daleko je sljedeća godina, iskreno, trenutno je vruća glava poslije svega što smo doživjeli. Hvala selektoru, svim igračima, timu, što su napravili odličnu atmosferu i što su nas bodrili. Svi su dali maksimum u okviru svoje uloge u timu. Svako je imao svoju. Sam je rekao Viktor, jedan udarac, jedna lopta, je falila da se plasiramo u finale, ta lopta je bila moja. Ja moram da preuzmem odgovornost. To je to. Tragičar sam, šta da radim, to je tako kako jeste i idemo dalje", rekao je Đoković.

Na jedno pitanje nije imao snage ni da odgovori: "Razumjećeš me da stvarno nemam energije da pričam o ciljevima i onome što je bilo, sjajna godina, individualno, ali gorak utisak na kraju. To je sve što imam da kažem".

Podsjetimo, Novak Đoković sledeći meč igra 27. decembra, egzibiciju protiv Karlosa Alkaraza u Saudijskoj Arabiji, a potom slijede pripreme za Australijan open na kome brani titulu i napada 25. grend slem. Za sada nema potvrđenih informacija da li će prije toga igrati na još nekom turniru.

