Ovakvog Novaka niste vidjeli! Zbog pitanja je spustio glavu, jedva govorio (VIDEO)

Pogledajte kako je Novak Đoković doživio poraz Srbije u Dejvis kupu.

Srbija je bila na poen od finala Dejvis kupa, ali nažalost za trofej će se boriti Italija i Australija. Srpski teniser Novak Đoković je doživio prvi poraz u dresu Srbije poslije 21 uzastopne pobjede i tek četvrti put u karijeri nakon što je imao meč-loptu, što dovoljno govori kakav podvig je napravio Janik Siner. Prvo u singlu, a onda i u paru sa Lorencom Sonegom, bio je bolji od Noleta (i Kecmanovića), čime je Srbija ostala bez šanse da se bori za "salataru".

Da li je to bila i posljednja šansa da Novak Đoković osvoji drugi trofej sa Dejvis kup reprezentacijom Srbije, ostaje da se vidi, pošto na konferenciji za medije nije imao odgovor. Bilo je to jedno od najtežih i najčudnijih Noletovih obraćanja novinarima, pošto je bio potpuno slomljen, bez volje, dugo je gledao u pod, uzdisao, želio što prije da ode na tuširanje...

"Ne znam... Meni je uvijek, rekao sam hiljadu puta, najveće zadovoljstvo i čast igrati za svoju državu i svoju zemlju. Daleko je sljedeća godina, iskreno, trenutno je vruća glava poslije svega što smo doživjeli", kazao je Novak Đoković i poslije toga preuzeo odgovornost, kao što i treba najiskusniji i najbolji igrač: "Hvala selektoru, svim igračima, timu, što su napravili odličnu atmosferu i što su nas bodrili. Svi su dali maksimum u okviru svoje uloge u timu. Svako je imao svoju. Sam je rekao Viktor, jedan udarac, jedna lopta, je falila da se plasiramo u finale, ta lopta je bila moja. Ja moram da preuzmem odgovornost. To je to. Tragičar sam, šta da radim, to je tako kako jeste i idemo dalje".

Novak je upitan i da na kraju godine sabere utiske o urađenom i da kaže kakvi su planovi za 2024. godinu, ali čim je čuo to pitanje spustio je glavu i nije imao snage da odgovori na njega: "Razumjećeš me da stvarno nemam energije da pričam o ciljevima i onome što je bilo, sjajna godina, individualno, ali gorak utisak na kraju. To je sve što imam da kažem".

Pogledajte ovo obraćanje Novaka Đokovića, na kakvo nismo navikli od njega pošto je obično raspoložen, a čak i kada izgubi daje mnogo materijala novinarima dugačkim odgovorima. Ovoga puta nije imao snage za tako nešto:

Podsjetimo, Novak Đoković je porazom u dublu završio jednu od najboljih sezona u karijeri, a ove godine će igrati još samo jedanput, doduše egizibiciju protiv Karlosa Alkaraza u Saudijskoj Arabiji. Sljedeći veliki turnir na kome će nastupiti je Australijan open 2024. godine, a za sada nema potvrde da li će igrati nešto prije toga kao pripremu.