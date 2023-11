Amerikanac napao Novaka, sad ga ATP nagrađuje!

Na korak je od nagrade Brajan Šelton, čovjek koga najbolje znamo po napadu na Novaka!

Izvor: Eurosport/Screenshot

ATP je objavio spisak nominovanih za nagrade na kraju sezone, a tu se posredno našao i Novak Đoković! Njegov prvi trener Goran Ivanišević je sada u izboru za najboljeg trenera 2023. godine. Hrvat koji je tokom igračke karijere dogurao i do drugog mjesta na ATP listi imaće veliku konkurenciju.

Naravno da je u izboru i Huan Karlos Ferero koji trenira Karlosa Alkaraza, jedinog igrača koji je Novaku u 2023. godine uzimao trofeje i prvo mjesto na ATP listi. Tu je i dvojac Daren Kejhil i Somone Vanjozi koji rade sa Janikom Sinerom, kao i Kreg Bojnton prvi trener Huberta Hurkača. A na spisku se našao i Brajan Šelton!

Amerikanac je trener i otac Bena Šeltona, američke teniske senzacije. Sa njim kao šefom struke Šelton junior je stigao do polufinala US Opena, a onda je izgubio od Novaka Đokovića. Tu su nastali problemi kada je Đoković iskopirao proslavu Bena Šeltona koju je koristio tokom turnira, a Brajan Šelton je otvoreno napao najboljeg tenisera svijeta.

"Novak toliko želi da ga vole... Želio je da se naruga Benu na kraju meča. Nije to on uradio da bi kopirao Bena, to je uradio da mu se naruga. A to nije lijepo kada dolazi od jednog tako velikog šampiona", rekao je Brajan Šelton tada.