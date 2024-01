SKANDAL! Španci padali na doping testovima, WADA ih puštala

Španci su padali na doping testovima, a Svjetska antidoping agencija (WADA) je sve to znala...

Skandal potresa svijet sporta - Španci su varali na doping testovima, a svjetska antidoping agencija (WADA) sve to je znala. Portal "Relevo" došao je do tih informacija i tvrdi da se sve to dešavalo u periodu između 2017. i 2022. godine i da su im sve to vrijeme "gledali kroz prste". Zvuči zaista nevjerovatno...