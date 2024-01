Srbija može da bude ponosna na to kakav tim ima - ne samo kada je rukomet u pitanju. Prije svega ovo su momci koji nikada nisu imali dilemu gdje im je srce.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Uroš Arsić/MN Press

/piše Nikola Lalović - mondo.rs/

Srbija će protiv Islanda od 18 časova započeti takmičenje na Evropskom prvenstvu u rukometu, a naš tim će na ovom Euru među 18 igrača imati četvoricu koji su birali baš Srbiju! Drugi su im nudili dres, pritiskali ih, nekima su i zabranjivali da igranju za "orlove", ali to nije spriječilo naše momke da se odluče za svoju domovinu.

Od velesila poput Njemačke i Francuske, pa do komšijskih zemalja Mađarske i Bosne i Hercegovine pokušavali su da nam otmu najveće bisere. Oni su sada tu, neki kao nove nade, a neki kao iskusni lideri tima. I svi hoće isto - medalju sa Srbijom!

NIJEMCI SU ZNALI KO MI JE OTAC, SVAČEGA JE BILO!

Vidi opis Zvali, pritiskali, branili da igraju za Srbiju... A oni sve izdržali i odbili velesile - samo da obuku sveti dres! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Petar Đorđić će sa 33 godine prvi put u dresu Vojvodine zaigrati u srpskom rukometu. Sin legendarnog golmana reprezentacije Jugoslavije Zorana Đorđića odrastao je rukometno u Njemačkoj, a kada su Nijemci pokucali na vrata, mogli su ta ista vrata samo da poljube! Sa 17 godina je kao ogroman talenat zaigrao u Veclaru Bundesligu, a zatim je prešao u veliki Flensburg. Igrao je za neke mlađe selekcije "pancera", pritiskali su da igra i za seniore...

"Da, Nijemci su me zvali. Ja sam prošao sve njihove selekcije i onda sam se na kraju odlučio da igram za Srbiju. Pravili su oni meni mnogo pritisaka. Da sam bio Nijemac dok sam igrao u Veclaru to bi bilo strašno koliko bi me forsirali. Ali presudilo je to što sam imao te snove – da proživim ono što je moj tata proživeo!", rekao je u nedavnom intervjuu za MONDO Đorđić,

TRI GODINE ČEKAO DRES SRBIJE!

Vidi opis Zvali, pritiskali, branili da igraju za Srbiju... A oni sve izdržali i odbili velesile - samo da obuku sveti dres! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 18 / 18 AD

Drugi lijevi bek našeg tima Uroš Borzaš je prošao još teže! On je kao 13-godišnjak otišao zbog rukometa u Mađarsku i bio je prinuđen da prihvata pozive mlađih selekcija ove zemlje. Kada je došao poziv Srbije - morao je da čeka tri godine zbog pravila EHF-a da obuče najmiliji dres.

"Ja sam oduvijek želio da igram za svoju zemlju iako to nažalost prije nije bilo moguće. Tu sam i uvijek hoću da dam maksimum, nije bitno da li je to Evropsko, Svjetsko prvenstvo, Mediteranske igre ili prijateljska utakmica. Očekuje se da svako da sto odsto, ali ja osjećam da kada igram za nacionalni tim treba da pružim uvek maksimum. Iako je teško i svi dolazimo iz teških sezona za reprezentaciju smo uvek tu i motivisani smo. Koliko god smo umorni idemo preko tog umora da bi dali sve za ovu državu i ekipu", jasan je bio Borzaš u intervjuu za MONDO.

SAM NAUČIO SRPSKI, PA RIJEŠIO - PUSTI FRANCUSKU!

Vidi opis Zvali, pritiskali, branili da igraju za Srbiju... A oni sve izdržali i odbili velesile - samo da obuku sveti dres! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Dragan Pešmalbek je rođen u Francuskoj od oca Francuza i majke Srpskinje. Srpski je naučio sam sa 20 godina, jer ga je bilo sramota da ga ne zna, a nakon što je godinama igrao fudbal tek je u tinejdžerskim danima prešao na rukomet. Imao je i nastupe za "trikolore", ali srce je prevagnulo ka Srbiji i debitovao je upravo protiv Francuske.

"Bilo je to nešto baš posebno. Dve godine prije toga sam trenirao sa Francuskom i bio sam na spisku reprezentacije, a onda odjednom igram protiv Francuske. Takav je život", prisjeća se on, pa dodaje: "Moram da dam sve od sebe za Srbiju! Mi smo dali sve što smo mogli, ali zbog korone imali smo dosta problema i nažalost nismo uspjeli da pobijedimo. Ali sad smo spremni", rekao je za MONDO Dragan Pešmalbek i to na tečnom srpskom.

To je bio debi na velikim takmičenjima na prošlom Svjetskom prvenstvu, a možda je emotivniji bio prvi meč u dresu Srbije. Igralo se sa Slovenijom u Kragujevcu u baražu za plasman na Mundijal... "Uh... To je bio prvi put da sam igrao pred mojom porodicom u dresu Srbije! Pre toga sam igrao u Nišu protiv Makedonije, ali je bila korona i niko nije mogao da dođe. Ovaj put sam naručio 20-30 karata! Moji su iz Valjeva, ima ih dosta u Beogradu, a Kragujevac nije daleko. Svi su došli na utakmicu, hvala Bogu mi smo uspjeli i plasirali smo se na Svjetsko prvenstvo", emotivno se priseća sadašnji rukometaš Vesprema.

JA SAM SRBIN IZ REPUBLIKE SRPSKE!

Rekao je Miloš Kos! Možda i najveće otkrovenje Lige šampiona ove sezone, a nadamo se i bombarder za Srbiju na ovom Euru. Zvala je i Bosna, ali...

"Moja stav je uvijek bio da želim da igram za Srbiju. Ja sam Srbin iz Republike Srpske. Mnogi moji prethodnici koji su rođeni na ovom području nosili su dres "orlova". Slično kao što rukometaši koji su rodom iz dijela gdje su Hrvati većina u Bosni i Hercegovini igraju za Hrvatsku. Bio je to logičan izbor. Imao sam problem te prve sezone. Nisam igrao na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj zbog papira. Prošle godine sam debitovao za Srbiju i sve je bilo fantastično, osvojili smo bronzu. Disali smo kao jedan, kolektiv i dobra atmosfera su nam doneli fantastičan rezultat", rekao je jednom prilikom on.

Ova četiri momka su već prošla mnogo toga kako bi obukla dres Srbije, ali ne žele da stanu na tome. Kao što kaže Petar Đorđić - da ne vjeruju u "balkon", ne bi ni dolaziili!

Bonus video: