Srbija u "grupi smrti", ali dileme nema: "Ma šta god da urade, pobijedićemo ih"

Srbija je spremna da startuje na Evropskom prvenstvu u rukometu i reprezentativci i selektor "orlova" znaju tačno kako da dođu do pobjede na otvaranju protiv Islanda.

Srbija je spremna za Evropsko prvenstvo u rukometu! Već je počeo Euro i oboren je rekord po broju navijača na rukometnom meču, a reprezentacija Srbije u petak od 18 časova igra prvu utakmicu grupe C sa Islandom. Selektor Toni Đerona je pred taj meč iznio svoja očekivanja i ponovio da je ovo možda i najteža grupa na prvenstvu.

"Rekao sam da mislim da je naša grupa vjerovatno najizjednačenija na prvenstvu. Tu su četiri tima za koje je teško reći koji može da ima prednost u bilo kom meču. Biće to stvarno dobre utakmice, teške i vidjećemo veliku borbu od početka do kraja. Neće biti kao u nekim drugim grupama gdje postoje favoriti i timovi sa manjim potencijalnom", rekao je Toni Đerona.

Španski stručnjak na čelu Srbije je istakao da je Island napadački možda i najpotentnija ekipa prvenstva, ali ga to ne plaši, Ako stanemo u zonu i dignemo ruke - naša odbrana je bolja!

"Mislim da imamo šanse protiv ovog tima. Igramo protiv jednog od najboljih timova kada je napadački talenat u pitanju. Oni mogu da iskoriste mnogo jedan na jedan i dva na dva situacija, mogu mnogo da trče i igraju jako brzo tokom meča. Svjesni smo toga, ali mi znamo naše prednosti i pokazažemo ih tokom meča. Znamo da kada igramo dobru odbranu sa našim jako dobrim golmanima onda možemo i napadu da olakšamo i postižemo lake golove. Ako budemo mogli da igramo šest na šest siguran sam da ćemo biti bolji", analizirao je prvi meč na prvenstvu Đerona.

Istakao je i da je cilj ovog tima jasan:

"Da dobijemo šansu da igramo na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre. Ovo je grupa koja zajedno radi tri i po godne i znamo da je ovo glavno takmičenje za koje smo se spremali."

Desni bek Miloš Orbović je bio među najpozitivnijima i najsamopouzdanijima u sastavu Srbije.

"Osjećam se fenomenalno, jedva čekam da krenemo sutra i spremni smo svi. Ubijeđeni smo da ćemo da odigramo jedan dobar turnir poslije tri godine koje smo proveli zajedno. Mislim da smo spremni da ispunimo zacrtano", počeo je on, pa se osvrnuo na Island.

"Sigurno su dobri, odlični igrači, 90 odsto njih igra u Bundesligi u najboljim klubovima, ali smo pokazali hiljadu puta da možemo da igramo sa najboljim reprezentacijama i pobijeđivali smo ih. Igramo sjajan rukomet i ubjeđen sam da ćemo pokazati totalno suprotno od onoga u Španiji. To nije prava slika, bilo je dosta rotacije, to su pripremne utakmice i to je drugačije u odnosu na prvenstvo. Bilo je i tu mnogo dobrih momenata i vidjeli smo šta treba da ispravimo, šta treba da zadržimo i sigurno je sve proteklo kako treba", naglasio je on.

Da li moramo da nadtrčimo ili da usporimo Skandinavce? "Mislim da ćemo probati da ih usporimo, ali ćemo ih sigurno pobijediti. Šta god da radimo pobijedićemo. Možemo i da trčimo, ali vidjeli smo hiljadu puta da su tu najbolji. Ako ih tu onesposobimo biće nam lakše."

Djelovao je jako samouvjereno Orbović... "Jesam naravno zato što smo stvarno radili dobro, jer smo se pripremali i pokazali smo da možemo. Iskuniji smo monogo nego protiv Francuza prije tri godine, imamo dosta jakih utakmica u nogama", završio je on.

Najiskusniji u ovom timu je prekaljeni defanzivni specijalac Ilija Abutović. "Naravno da ima uzbuđenja. Nositi reprezentativni dres je poseban osjećaj, biti sa ovom ekipom je poseban osjećaj. Godine mi ne mogu ništa, i dalje se držim, ne dam se, dok god se ovako osjećam na rasploganju sam ovdje", rekao je on.

Sada će imati i pomoć debitanta Miljana Pušice u odbrani i to garantuje da će naš tim biti defanzivno orijentisan i siguran. "Mnogo će mi pomoći! Veliko i dobro osvježenje, imamo tu u sredini mnogo više opcija, mnogo više rotacije i možemo mnogo više da doprinesemo. Naša najbolja odbrana je 6-0, imamo mnogo povjerenja u tu odbranu i naše golmane. Toni je to dobro spremio i nadam se da ćemo to da odigramo kako treba", završio je Abutović.