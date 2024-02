Australijanac izgubio živce zbog pitanja o Sineru

Aleks de Minor nije mogao da vjeruje više koliko traže od njega da sipa pohvale na račun Janika Sinera, što je i sam radio bez ikakvog "pritiska".

Italijanski teniser Janik Siner je u nevjerovatnoj formi, vjerovatno najboljoj od svih igrača na ATP turu. Imao je strašnu završnicu prošle sezone, nastavio je to na Australijan openu gdje je osvojio svoj prvi grend slem, da bi poslije podizanja pehara u Roterdamu, ovog ponedjeljka stigao i do trećeg mjesta na ATP listi.

Italijani su od toga napravil bombastičnu priču, svuda je na naslovnicama u medijima, sada je i fudbal čak u drugom planu, pošto jednostavno nikada u istoriji nisu imali takvog tenisera. Ipak, znaju pomalo i da pretjeraju i pomisle da sve druge na svijetu sada samo zanima Janik Siner, što je na svojoj koži osjetio poraženi finalista Roterdama Aleks de Minor. Australijanac je zbog toga pobjesnio na konferenciji za medije.

Dok je italijanski novinar Ubaldo Skanagata sipao pohvale na račun svog miljenika i tražio od upravo poraženog De Minora da "stoti put" priča iste stvari, Australijanac se naljutio. "Vidite... Uvijek me pitate za Janika Sinera i nemam ništa sem lijepih riječi o njemu i uvijek isto pričam. Mislim da je dobar dečko, skroman, ima sve prave vrijednosti, igra sjajan tenis, ali neću više da odgovaram pitanja o Janiku Sineru. Ponosno nosi vašu zastavu, nevjerovatno je ljudsko biće i to je to", rekao je vrlo smirenim tonom De Minor kome je novinar pokušavao da objasni zašto mu je postavio ovo pitanje, ali nije uspio.

Inače, meč u Roterdamu bio je šesti koji su Siner i De Minor odigrali jedan protiv drugog, a statistika je zastrašujuća - Italijan je dobio sve mečeve i to uz set-količnik 13:1. Malo je reći da Australijancu, inače devetom teniseru planete, ne odgovara igra mladog Sinera, ali još manje mu odgovaraju nepristojna pitanja posle poraza.

U međuvremenu, De Minor je "pecnuo" Sinera na Instagramu napisavši mu "sad te više ne volim", kada je podelio fotografije sa osvojenog turnira u Roterdamu, ali to je naravno bila šala.

