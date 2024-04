Crvena zvezda napustila teren! Haos usred utakmice, sukob sa navijačima i sudijama, pa prekid!

Rukometaši Crvene zvezde napustili su teren usred meča sa Dubočicom...

Izvor: Printscreen/Super rukometna liga

Haos u srpskom rukometu, igrači Crvene zvezde povukli su se sa meča protiv Dubočice u Leskovcu u 43. minutu utakmice. Na 17 minuta prije kraja Ognjen Kajganić pokazao je ekipi da ustane sa klupe i da se preseli u svlačionicu i to je bilo to.

U momentu kada se to dogodilo Dubočica je vodila sa 25:22 i Zvezda je imala napad. Jedan od igrača tima iz Beograda dobio je udarac u glavu tom prilikom. Sudije su pokazale ljekarima da uđu na teren. To je bio početak haosa. Prilikom odlaska na klupu došlo je do koškanja, a igrači domaćeg tima tražili su kaznu za njega.

Tada je Kajganić, uz još nekoliko ljudi iz Zvezde prišao sudijama i krenulo je razjašnjavanje cijele situacije i nešto duži razgovor. Sve to trajalo je nekoliko minuta. Kamere su za to vrijeme uhvatile i verbalni sukob između igrača Zvezde i publike, čule su se razne psovke i tada je jedan od sudija pokazao da je neko u timu Zvezde isključen.

To je dodatno "zapalilo" situaciju, neki igrači skočili su ka arbitrima, Kajganić je stao između njih i onda samo podigao ruku i pokazao im da odu u svlačionicu. To se i dogodilo i meč je zvančno prekinut na 43:18. Da postoji nervoza moglo je da se vidi još na samom početku meča kada je Zvezda bila nezadovoljna suđenjem. Draško Nenadić ušao je u sukob sa sudijom već na tartu.