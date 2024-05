Đoković iznenadio Severinu! Došao na njen nastup, cijeli klub mu skandirao (VIDEO)

Novak Đoković bio je na nastupu Severine u Dubrovniku.

Novak Đoković napravi šou gdje god se pojavi. Tako je bilo i u Dubrovniku kada je došao na nastup Severine u jednom noćnom klubu. Čim su ga primijetili, nastao je haos, tako je i poznata pevačica ostala u šoku, nije mogla da vjeruje.

Nije mnogo trebalo da ga primijete i ostali ljudi u klubu i čim se to dogodilo odmah su ga ispratili ovacijama, čulo se "Nole, Nole". Trajalo je to nekoliko minuta, posle čega je Severina nastavila sa izvođenjem numera i pravljenjem sjajne atmosfere. Na jednom od snimaka vidi se i koliko je Novak uživao u opuštenom ambijentu. Sa njim je i Čarli Gomez Erera koji mu je sparing partner.

Najbolji teniser svijeta povukao se sa turnira u Madridu pred sam početak takmičenja. U španskoj prestonici preuzeo je Laureus nagradu za najboljeg sportistu svijeta i onda se vratio u Beograd. U glavnom gradu Srbije napravio je još promjena u timu, poslije Gorana Ivaniševića razišao se i sa kondicionim trenerom Markom Panikijem i vratio Gebharda Fil Griča u tim.

Napravio je malu pauzu u treniranju i otišao do Dubrovnika, ali se očekuje da će brzo da se vrati na teren. U toku su pripreme za Masters u Rimu (od 8. do 19. maja). Bilo je spekulacija da bi mogao da propusti i taj turnir zbog operacije oca Srđana, ali djeluje da se to neće dogoditi. Poslije turnira u Italiji sledi Rolan Garos (od 26. maja do 9. juna). Upravo tamo Nole želi da se pokaže u najboljem svjetlu i da odbrani titulu.

