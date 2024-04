Novak nastavlja da vlada i niko ne može da ga skloni s vrha

Novak Đoković i dalje vlada!

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković je ovog ponedjeljka opet prvi teniser sveta i to mu je 423. nedjelja na vrhu svjetskog tenisa. Iako ne igra tenis u Madridu gdje su svi njegovi rivali za prvo mjesto on je sa 9.990 bodova ubjedljivo prvi. Drugi je Janik Siner sa 8.660 bodova, treći Karlos Alkaraz sa 8.145 a Danil Medvedev ia 7.085 poena. Svi ostali su daleko iza a u top deset su još Aleksandar Zverev, Kasper Rud, Stefanos Cicipas, Andrej Rubljov, Hubert Hurkač i Grigor Dimitrov. Što se tiče srpskih tenisera Laslo Đere je 39. sa 1.050 bodova, Dušan Lajović je 65. a Miomir Kecmanović 66. Hamad Međedović je 130.

Novak će sigurno još nekoliko nedjelja biti prvi, ma šta se desilo. Iako ne igra Janik Siner ne može da ga stigne i čak ako osvoji turnir u Madridu može do 9.660 bodova. Alkaraz u slučaju trijmfa može do 8.145, a Danil Medvedev do 7.995 poena.

Novka se sa novim stručnim štabom nalazi u Beogradu gdje se sprema za Rolan Garos i masters u Rimu, a morao je u nedjelju hitno u Urgentni centar jer je tamo primljen njegov otac Srđan Đoković.