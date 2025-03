"Ismijavaće Jokića i nećemo moći da im kažemo ni riječ": Amer napisao šta sve čeka i njega i nas, čita se u dahu

Američki novinar Markus Tompson na stranicama "Njujork Tajmsa" napisao tekst o Nikoli Jokiću koji je obavezno štivo za sve ljubitelje košarke.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Američki novinar Markus Tompson napisao je dirljivu kolumnu u kojoj je pokušao da ostavi i aktuelnoj i budućim generacijama prikaz veličine Nikole Jokića. On je rekao da je donekle i razumljivo zašto u eri današnjih velikana ne možemo da do kraja shvatimo koliko je zapravo srpski košarkaški čarobnjak veliki i koliko bi mu se trebalo pokloniti svaki put kada istrči na teren.

I baš u tome vidi i svoj najveći izazov i zadatak onih koji su savremenici Nikoline karijere. I dao je prijedlog kako da sačuvamo sjećanje na to da smo imali privilegiju da živimo i gledamo košarku u eri jednog od najvećih košarkaša u istoriji. Pročitajte i uživajte.

U tekstu koji je započeo pričom o Drejmondu Grinu, defanzivnom lideru najofanzivnijeg tima u istoriji, Golden Stejt Voriorsa, autor je iskoristio upravo prgavog krilnog centra da naglasi koliko je Nikola Jokić veliki. "Sve što je napravio, Grin je napravio žestinom. Na čvrstinu. Na košarkašku inteligenciju. Na psihološki rat. I uvjeren je, posebno sa svojom nagomilanom košarkaškom mudrošćui, da može da se nosi protiv skoro svakog centra u NBA ligi".

"Možda samo ne protiv Jokića", citirao je autor njegove riječi.

"Moramo da nađemo način da pričamo o Jokiću"

Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

"Grin je vječito šrkt na pohvalama, ali je bez stida izgovorio navedeno. 'Igra prepoznaje igru' (česta američka sportska izreka). Oni koji igraju shvataju njegov kvalitet. I pitanje je da li oni koji gledaju mogu da potpuno shvate briljantnost Nikola Jokića", naveo je Markus Tompson.

Teško je opisati na koliko nivoa je Jokić nevjerovatan, ali Amerikanac je pokušao i djeluje da je uspio.

"Ovaj čovjek je nevjerovatan. Možda je to posljedica ere u kojoj su Lebron Džejms, Stef Kari i Kevin Durent. Košarkaška zajednica je previše navikla na prisustvo takvih veličina i na njihov spektakl da bi adekvatno bila oduševljena svojim najnovijim ambasadorom. I žalićemo zbog toga. Dugovaćemo priči o košarci ako to ne ispravimo", upozorio je on.

Dok se Nikola Jokić i plejmejker Oklahome Šej Gildžus-Aleksander iz sedmice u sedmicu smjenjuju na vrhu MVP liste NBA lige, Tompson je pokušao da objasni ono što bi svi morali da shvate o Jokiću.

"Postaje jasno da će nam biti potrebno dobro objašnjenje. Bilo bi dobro da počnemo da radimo na svojim porukama i da stvaramo narativ koji ćemo prenijeti svojoj djeci i unucima. Dovoljno smo dugo tu da bismo znali kako to ide. U budućnosti nam neće vjerovati, isto kao što 'generacija Iks' nije vjerovala da su Vilt Čemberlejn, Karim Abdul-Džabar i Džeri Vest bili dobri kao što su naši preci tvrdili. Kao što 'milenijalsi' vjeruju da je Majkl Džordan dominirao u likiu++u vodoinstalatera i računovođa koji su glumili košarkaša, da je Karl Meloun bio model za kaubojske kalendare, a Klajd Dreksler srednjoškolski nastavnik fizičkog koji je nosio trenerke bez džepova", tvrdi autor teksta objavljenog u prestižnom Njujork Tajmsu.

"Zamislite kako će tek ismijavati Jokića"

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Zamislite ismijavanje koje čeka Jokića. Da je bio džin u ligi niskih petorki. Da je mogao da dominira samo u eri brzine i 'spejsinga', u kojoj se nije igrala odbrana. Da liga nije mogla da bude tako dobra u njegovo vrijeme, ako njen najbolji igrač nije mogao da izdefiniše svoje mišiće. I nećemo imati riječi da objasnimo. Samo ćemo izrazom lica da odamo znak ogorčenosti, jer je strahopoštovanje neverbalni jezik", napisao je Tompson.

"Budućnost nam neće vjerovati za Jokića", tvrdi on.

"Njegovi brojevi nam neće činiti uslugu jer oni nemaju smisla. Oni inspirišu skepticizam prije nego poštovanje. Oni više pomažu ciničnom kritičaru nego revnosnom svjedoku. Pet dana je prošlo od kada je Jokić pokvario statistiku na utakmici ubacivši 31 poen uz 21 skok i 22 asistencije. Još nevjerovatnije je to koliko brzo je njegova statistika, kakvu niko nije imao u NBA ligi, isparila iz naše svijesti", napisao je Amerikanac.

Prema njegovom mišljenju, Jokić je potpuno "normalizovao" suludu statistiku današnjoj košarkaškoj zajednici i razmazio je do te mjere da će mu biti potrebno da šest puta bude MVP NBA lige i da osvoji 10 titula, kao i petominutni video snimak epskih trenutaka da bi pomoglo onima koji nisu doživjeli njegovu košarku da shvate to koliko je bio elitni košarkaš.

Markus Tompson na tom mjestu pravi paralelu sa Majklom Džordanom i sa njegovom čuvenom utakmicom protiv Njujork Niksa nakon povratka košarci iz penzije.

"To me podsjeća na mart 1995. godine, kada je Džordan ubacio 55 poena u Medison Skver Gardenu, u svojoj petoj utakmici od povratka košarci. Bila je to nezaboravna utakmica zbog načina na koji je skovana priča o njoj. Danima poslije nje pričalo se o Džordanovom 'dabl-niklu' (u američkom slengu, izraz za ograničenje od 55 milja na sat na autoputevima u SAD od 1974). Ali ta fraza bila je neizbježna za ono što se osjećalo sedmicama", napisao je Tompson.

"Kontekst je oko Majkla Džordana bio mnogo drugačiji. Medijski prostor bio je značajno drugačiji. Mnogi su se bavili time da je to najveća stvar na svijetu. Ipak, ključna stvar je bilo to da su svi shvatali da je ono što su vidjeli nevjerovatno. A, da li je to istina koja važi i za Jokića? Da li zaista shvatamo ono čemu prisustvujemo? Da, on je ušuškan u Denveru i talenat igrača oko njega nije vrhunski. I oko njega se stvorila fama da bi radije bio sa svojim konjima u Srbiji nego što bi privlačio pažnju ka svojoj nadmoći u Sjedinjenim Državama".

Poznati američki novinar ukazuje na to da danas postoji nesposobnost da se odnosimo prema jazu između generacija i zato smatra da će priču o Jokiću biti veoma teško ispričati. "Teško je to raditi i dok se događa uživo, a zamislite koliko će to biti teško uz narativ da je ovo era 'mekane' košarke, u kojoj dominira šut za tri poena i superstarovi koji ne igraju svake noći", naveo je Tompson u "Atletiku".

"Ipak, Jokić je neodbranjiv, iako je visok skoro 213 centimetara sa opskurnim atleticizmom. On je najbolji i najkreativniji dodavač u ligi, najviše zahvaljujući njegovom elitnom koeficijentu inteligencije, a ipak ublažava svoju briljantnost svojom nonšalancijom. Šutira bolje od mnogih bekova, poentira u momentima odluke i nekako je bolji u reketu od tradicionalnih centara koji su igrali leđima okrenuti košu".

Čemu se sve divi u Jokićevoj igri? Svemu.

"Način na koji se suprostavlja svim defanzivnim šemama. Način na koji se ističe, trči sve vreme i razvija snagu u odbrani - a to su slabosti koje je iskoristio da podigne svoju igru na nivo koji probija plafon. Način na koji osjeća igru, odgovara na izazove i na koji se takmiči. On je nevjerovatan. Ipak, reći da je nešto nevjerovatno nema istu snagu kao nekad. Ne kada su superlativi korišćeni češće nego slatkiši u Noći vještica. Potreban nam je novi način da uprostimo i učinimo jasnim kako stoje stvari o Jokiću"

"Tompson tvrdi da se u sporstkim pričama mnogo toga gubi, a da kultura 'hajlajtsa' sa utakmica nije riješila taj problem. Brojevi se izližu, kao i video-snimci, kao i priče. Ali jedna stvar je teško provući kroz bilo šta od toga".

"Ta stvar je neminovnost", napisao je on.

"Pitajte najbolje za Jokića, oni će vam reći"

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"I dalje je teško impresionirati ljude koji nisu bili tu da osjete koliko je neki igrač bio nezaustavljiv. Koliko su njegovi rivali bili sigurni da je njihov otpor uzaludan. I da njihovom egu nije smetalo da dobija modrice od njega", napisao je Amerikanac, pa počeo da navodi slikovitije primjere onoga šta misli.

"Pamtite kada je Demar Derouzen ponudio 100 dolara svakome ko može da zaustavi Lebrona? Pamtite kada je Durent rekao: 'Znaš ko sam', a svi su samo klimnuli glavom da to potvrde. Slušali smo priče o tome kako su defanzivci i treneri godinama izražavali svoj strah od Stefa Karija. NBA velikani su među ljudima sa najviše samopouzdanja na svijetu. Oni vatreno čuvaju ulaz u svoje društvo. A, kada jednoglasno proglase da je Jokić izvrstan, onda je to najsvečaniji pečat odobravanja", napisao je Tompson.

"Lebron Džejms rekao je prošlog aprila: 'On je jedan od najboljih koji su ikad igrali ovu igru. Toliko je to jednostavno. On radi sve. Najvažnija stvar je to da mijenja način na koji njegovi saigrači razmišljaju o svojoj igri. Kada si u stanju da inspirišeš svoje saigrače da igraju na nivou za koji i sami ne vjeruju da mogu da dostignu, onda je to pravi dokaz nečije veličine".

Dakle, nema dileme u kojem je Jokić društvu.

"Jokić je jedan od njih. On nije samo veliki igrač. On nije samo budući član 'Kuće slavnih'. On je momak čije će ime biti pominjano kada za 20 godina budemo pričali o najvećima koji su igrali ovu igru. Jer ćemo ga pominjati. I neće biti dovoljno ako samo prevrnemo očima, klimnemo glavom i odmahnemo rukama u nevjerici. Niko nam neće vjerovati", napisao je Markus Tompson u tekstu koji će ostati dokaz Nikoline veličine kao ukucan u kamenu.