Goran Ivanišević je u razgovoru za MONDO pričao o prekidu saradnje sa Novakom Đokovićem, lijekovima za smirenje, vikanju, Nenadu Zimonjiću...

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Svemu lijepom dođe kraj. Nažalost, ali je tako. U raznim sferama života to se događa, razlozi za to su razni, nekad su vidljivi, nekada ne, ponekad se samo desi da taj "balon" pukne. Nešto tako dogodilo se između Novaka Đokovića i Gorana Ivaniševića poslije pet godina uspešne saradnje.

Zajedno su osvojili 12 grend slem trofeja i onda je krajem marta stigla informacija o prekidu. Da stvari ne idu kako treba moglo je da se nasluti već neko vrijeme, još od završnog Mastersa u Torinu prošle godine. Nastavilo se u Australiji i završilo poslije Indijan Velsa. Upravo je čuveni Hrvat prihvatio da razgovara za MONDO. Nije trajalo dugo, ali dovoljno da kaže najvažnije stvari.

Krenulo je sve od jedne šale i podsjećanja na konferenciju od prošle godine kada je rekao da je "za 2024. godinu spremio lijekove za smirenje, jer se pored grend slemova igra i Olimpijada". Sada mu je malo lakše. "Jeste lakše je, otkazao sam pošiljku lijekova. Uvijek je uzbudljivo. To je tako, Novak je takva osoba. Nije to samo sa mnom, već i sa Bekerom, Vajdom. To su emocije, nikada mi to nije smetalo. Vidim po medijima koliko se piše što je vikao na mene. Na meču se pola toga ne čuje, ne razumije, veliki su tereni. Važno je da dobije meč, bolje da viče i da pobijedi, nego da ne viče i da izgubi", počeo je Ivanišević razgovor za MONDO.

"NEMA VRAĆANJA NA STARO"

Vidi opis Otkazao sam pošiljku lijekova za smirenje! Ivanišević za MONDO otkrio šta bi uradio da ga Đoković opet pozove! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Eurosport/Screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Eurosport/Screenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

I u Melburnu je moglo da se primijeti da postoji neki jaz. Nije bilo toliko vikanja, reakcija, ni iz lože ni sa Novakove strane. "Bila je ta Australija čudna, iskreno. Od samog početka i Junajted kupa. Uvijek kad igra za Srbiju daje sve od sebe, onda je dva dobra meča imao, pa povreda protiv de Minora. Bilo je toplo-hladno, ušao je u polufinale slema. Tamo kao da nije bilo prisutan, ni tijelom ni glavom. Protiv Sinera, koji je odličan igrač, ne možeš tako. Nema tu tragedije, polufinale je rezultat za koji bi se drugi udarali nogom u zadnjicu."

Ispričao je i kako je izgledao njihov razgovor u Indijan Velsu koji je označio kraj saradnje. "Bio je to lijep i ugodan razgovor, na jednom prelijepom mjestu. Drago mi je što sam bio tamo, što smo sjeli, popričali. To je ipak... Tih pet godina, to mi je prelijep dio života".

Na direktno pitanje da li bi ponovo trenirao Đokovića ukoliko bi dobio poziv dao je direktan odgovor. "Nema tu vraćanja na staro. On ima svoj put, zna, ima sve u glavi. Ne bi bio ovo što jeste i ne bi uradio sve to što je uspio. Nikada nisam za vraćanje na staro."

"ZIKIJU SAM REKAO NEKE STVARI"

Izvor: Felice Calabrň / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sada je umjesto Ivaniševića tu Nenad Zimonjić. Da li privremeno ili stalno, ostaje da se vidi. Nedavno se Goran vidio sa bivšim srpskim igračem u Zagrebu. "Ziki i ja smo veliki prijatelji, mnogo pričamo i inače. Bio je sa nama prije dvije godine na Vimbldonu dvije sedmice. Zna. Neke stvari već zna, neke sam mu rekao, neke će sam vidjeti. Važan je taj mentalitet koji odlično poznaje. Perfektan je izbor za Novaka, nadam se da će se nastaviti"

U Monte Karlu je Ziki mogao da vidi kako izgleda to kada Novak viče ka njemu i loži. "Zna Zimonjić sve, nije ništa novo. To je tako. Ljudima je možda čudno, neki to ne razumiju. Kako najbolji igrač u istoriji tenisa upadne u takve 'rupe', viče i slično. To je tako, možeš bilo šta da pričaš u tom momentu, ako procesuira u glavi, može dobro da ispadne. Uglavnom ispada super. Svi smo se na to navikli.

"NOVAK IMA TAJ PREKIDAČ"

Đoković ove sezone još uvek nije osvojio nijedan trofej. Igrao je na Australijan openu, Indijan Velsu i Monte Karlu. Goran nije zabrinut, uvjeren je da će sve doći na svoje i to vrlo brzo. "Rekao bih da se tempira za Rolan Garos, Vimbldon i kruna bi bila na Olimpijskim igrama. Tenis nije kao boks, gdje imaš meč za tri mjeseca, pa se za to spremaš. Doduše uspjevao je on u tome već."

Dao je potom i slikovit primjer. "Ni prošle godine nije bilo savršeno. Bilo je 'ajme majko' i u Monte Karlu, Banjaluci i Rimu. Došli smo zatim u Pariz. Pamtim taj petak, trening, kad sam rekao da osvaja turnir. Vidjelo mu se to u očima, taj 'klik'. Ako uspije, a nadam se da hoće, ako upali taj prekidač, onda sve može da osvoji", zaključio je Ivanišević intervju za MONDO.

Pogledajte 05:06 Goran Ivanišević intervju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO - N. S.)