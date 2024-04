Jedna Bobina rečenica napravila nam pakao od života! Srđan Đoković: Pričao o Novakovom bolesnom srcu, teškom ocu...

Srđan Đoković nikad nije zaboravio veliki udarac koji je pretrpjela njegova porodica u toku Novakovog odrastanja

Izvor: MN PRESS

Srđan Đoković, otac najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića, otvoreno je pričao o velikim poteškoćama koje je čitava porodica prolazila da bi Nole imao uslove da se razvija kao teniser u vreme odrastanja. Nije se ustezao da govori kako je išao kod zelenaša, kako je dobijao novac na ogromnu kamatu i kakve je sve žrtve podnosio da bi njegov sin uspio.

Jedna od tih epizoda odnosi se i na Slobodana Bobu Živojinovića, legendarnog srpskog i jugoslovenskog tenisera, koji je prema Đokovićevim riječima u tom periodu govorio protiv Novaka. U pokušaju porodice Đoković da zajedno sa trenerom Nikolom Pilićem obezbijedi stipendiju od srpskog biznismena Filipa Centera, Živojinovićeva poruka da Novak ima "bolesno srce, petu i oca teškog saradnju" spriječila je tu saradnju.

Đoković je o tome govorio u podkastu "Biznis priče".

"Neću da krijem, to sam stalno govorio. Prestao sam već da pričam o tome, ali kad si me već pitao ko je, to je naš proslavljeni teniser Slobodan Boba Živojinović"

"Novak je bio u kampu kod Nikole Pilića, taj kamp koštao je mnogo para u to vrijeme, nekoliko hiljada maraka, koje mi nismo imali, niti smo mogli da zaradimo iz svog posla. Stupio sam u kontakt sa Cepterovim direktorom u Beogradu, onda sam povezao Nikolu Pilića sa njim, Nikola je zakazao sastanak kod vlasnika Ceptera Milana Jankovića, otišao sa suprugom u Monako, objasnio mu o čemu se radi. Novak je tada imao 14 godina i već tada je bio prvak Evrope. Dubl, ekipno i pojedinačno, u svim kategorijama bio je šampion Evrope do 14 godina i on je objasnio Milanu da je Novak veliki talenat, da će biti ogroman igrač..."

"Milan Janković je rekao da će podržati to, iako ne bude uspio i ako bude uspio, da će podržati, da će stati iza njegovog boravka u akademiji Nikole Pilića. Nikola se vratio u Minhen, to nam je ispričao, bio sam presrećan, kao i moja porodica. Međutim, poslije nekoliko dana me je Nikola zvao i rekao da od toga nema ništa, jer je Janković okrenuo Bobu Živojinovića, a on mu je rekao da Novak ima bolesno srce, bolesnu petu i da mu je tada nemoguć za saradnju"

"To mu je govorio jer ga je Filip pitao 'Odakle sada Novak, kada sam ti ja dao ne znam koliko stotina hiljada maraka ili evra da napraviš princ klub u Beogradu'. To je zato što je on uzeo četiri 'najtalalentovanija' klinca u Beogradu, među kojima je bio Novak i onda je izgovorio to što je izgovorio i u naredne tri godine napravio nam je pakao od života".

Godinama kasnije, Boba Živojinović bio je predsjednik Teniskog saveza Srbije kada je Novak Đoković predvodio reprezentaciju do titule Dejvis kupa, najvećeg ostvarenja u istoriji nacionalnog tima Srbije.