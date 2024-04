Srđan Đoković primljen u Urgentni centar u Beogradu!

Otac Novaka Đoković primljen je u Urgentni centar u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Srđan Đoković primljen je u Urgentni centar u Beogradu, prenosi "Kurir". Prema prvim informacijama nije u pitanju ništa ozbiljno i sve se dogodilo poslije pada. Koliki oporavak ga čeka i kakav je period rehabilitacije biće poznato u narednom periodu.

"Sve se dogodilo danas u prepodnevnim časovima. Povrijedio je rame prilikom pada. Pao je sa stolice i polomio nadlaktičnu kost. Stepen povrede nije poznat", navodi se u tekstu.

Srđan je rođen 25. aprila 1961. godine i imao je ogroman uticaj na karijeru najboljeg tenisera svih vremena. Zahvaljujući njegovoj vjeri u Novaka i borbi tokom samih početaka, kada je pozajmljivao novac i od zelenaša, upadao u dugove, sve kako bi mu dao šansu da ispuni svoj san. Na kraju se sve to i te kako isplatilo.

On je jednom prilikom ispričao i kako je imao ogromne zdravstvene probleme i da su mu se ljekari borili za život. "Imao sam sepsu krvi, vodu u plućima, gnojne apcese i dvije bakterije. Doktori su mi mjesec dana davali jedan posto šanse da ću preživjeti. Da me nisu prebacili u Minhen, teško da bih preživio, jer nije bilo uslova za preživljavanje kod nas", ispričao je Srđan za emisiju "Preživeli" na K1.

Tada je Srđan pričao o toj borbi za Novakov uspjeh i o sinovima Marku i Đorđu. "Dosta su patili, svi smo. Nije bilo šanse da se i njima posveti bar djelić one pažnje, vremena i para, zato što je to sve pod znacima navoda, pojeo Novak. Đole je bio veći talenat od Novaka kada je bio mali, a Marko radan vrijedan, snažan i imao je šansu da bude ozbiljan profesionalni igrač. Ta ogromna sjenka Novakova, koju Marko nije mogao da podnese je doprinijela tome da on napusti profesionalni tenis i da ode i živi u Španiju. To je za mene bio težak udarac i dan danas je. Ipak, tako se dogodilo, nismo imali mogućnosti da ni djelić onoga što je dato Novaku, posvetimo njima dvojici. Žao mi je zbog toga i patili su, ali nijedne sekunda oni to meni nisu zamjerili, jer su zaista sjajni momci. Mnogo je teško, kada to doživiš u svojoj zemlji. Kada to Novak doživljava, šta mi ostali da očekujemo. Ipak, mi smo odlučili da ostanemo da živimo ovdje sa našim narodom", istakao je Srđan.

(Kurir/Mondo)

BONUS VIDEO: