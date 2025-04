"Nepravda, mi smo svašta doživjeli u Grčkoj i nismo se povukli": U Partizanu frustrirani poslije sramotne odluke

U Partizanu su frustrirani poslije sramotne odluke EHF-a o revanšu sa AEK-om.

Haos se nastavlja. Rukometaši Partizana revanš meč četvrtfinala Evrokupa ne mogu da igraju u Srbiji. Evropska rukometna federacija (EHF) donela je sramotnu odluku da se revanš meč odigra na neutralnom terenu, bez prisustva publike. Igrači grčkog tima došli su u Beograd i tokom zagrijavanja se povukli u svlačionicu zbog pirotehnike koja je pala na teren.

Odbili su da se vrate na teren, meč je odložen, a zbog toga je stigla odluka EHF koja se nikako ne dopada crno-bijelima. "Biću uzdržan od komentarisanja odluke EHF, jer obje strane imaju pravo žalbe i tek u naredna dva do tri dana, kada dobijemo konačnu odluku, možemo da se postavimo i odredimo prema tome. Klub će se pravno boriti, ali moram da priznam da je vrlo potcjenjivački za nas mišljenje da nijedna prazna hala u Srbiji nije dovoljno bezbjedna, nego se traži da se utakmica bez prisustva navijača odigra u drugoj državi", rekao je trener Partizana Đorđe Ćirković.

On je podsjetio i da je u Atini bila atmosfera linča, da su igrače crno-bijelih tamo pljuvali, polivali pivom, čak i povlačili za dres u meču koji je domaćin dobio sa 27:22. "Činjenica je, i u to sam se svojim očima uvjerio, da su Grci samo čekali povod i bili spremni na ovaj scenario. Jednostavno, to im je odgovaralo, jednostrano su odbili da se revanš odigra. Kada se prisjetimo svega što smo mi prethodno doživjeli u Atini, a nismo se povukli sa terena, onda bi jedino bilo pravedno da ta utakmica na neutralnom terenu odluči o daljem prolazu, a da se rezultat iz prve poništi. Ako žele da sport pobijedi, to je jedina logična i pravedna odluka", jasan je Ćirković.

"Kako da razmišljamo o Superligi?"

Partizan u srijedu od 19 časova gostuje Radničkom u Kragujevcu u Super rukometnoj ligi. Teško je i njima da razmišljaju o tom meču i da se pripremaju za sve. Posebno poslije svega što se desilo i zbog bitke koja se vodi na sudu.

"Jeste teško razmišljati o narednim protivnicima u Super rukometnoj ligi nakon svega što se desilo. Osjeća se blaga frustracija, a otežavajuća okolnost je kratak period za pripremu utakmice. Igračima sam rekao da je vrhunski sport takav, traži brzo prevazilaženje problema. Dešavaju se udarci tokom sezone i važno je biti spreman da odmah ustaneš i kreneš jače. Imamo tri kola da odigramo u kratkom roku, a potrebna su nam dva boda da osiguramo prvo mjesto. Želimo da to uradimo što prije i tako ostvarimo prvi cilj ove godine, a to je da plej-of započnemo sa prve pozicije", zaključio je Ćirković.