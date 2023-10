Srđan Đoković o Dritanu Abazoviću: On je moj četvrti sin

Srđan Đoković se zahvalio crnogorskom premijeru Dritanu Abazoviću na svemu što je učinio za Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Srđan Đoković, otac najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, bio je gost na svečanosti koja je održana u Crnogorskoj kući u Beogradu povodom dolaska premijera Crne Gore u tehničkom mandatu Dritana Abazovića. Njegov dolazak u Beograd bio je zbog meča koji su Srbija i Crna Gora igrale na stadionu "Rajko Mitić" u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, a prije toga je uručio zahvalnicu istaknutim predstavnicima crnogorske dijaspore i iseljenicima za promociju zemlje i jačanje veza sa Srbijom. Među njima bio je i Srđan Đoković.

"Ja ne mogu da iskažem svoje zadovoljstvo i sreću što se nalazim u ovoj kući ovdje. Za mene je ista kuća gdje sam rođen u Mitrovici, Zvečanu, mom Beogradu, tako isto osjećam i za Crnu Goru", kazao je Srđan Đoković i dodao da je "iz tog kamena, krša i teškog vremena" potekao i Novak Đoković: "On je ponos i dika Srbije i Crne Gore podjednako".



Tokom govora kome su oduševljeno aplaudirali svi okupljeni, između ostalog i Dritan Abazović, Srđan Đoković ispričao je i anegdotu o tome kako je reagovao kada mu je Novak saopštio da sa Jelenom planira svadbu u Crnoj Gori, preciznije na Svetom Stefanu. "Pitam ga zašto na Svetom Stefanu, tvoja zemlja je Srbija, tvoj grad je Beograd. On meni molim - šta sam cijeli život učio, to je jedna zemlja i jedan narod. Spustio sam slušalicu i plakao pola sata - toliko o vaspitanju".

Posebno se zahvalio Dritanu Abazoviću koga je nazvao "četvrtim sinom". "Ovom čovjeku dugujem neizmjernu zahvalnost. Ja sam rekao da je on moj sin i brat. On je u stvari moj četvrti sin. To što je vratio imovinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to je za ponos i diku njegovoj porodici. On je i dio moje porodice", kazao je Srđan Đoković.

Među dobitnicima nagrada su se našli proslavljeni glumac Petar Božović, spisateljica Vesna Dedić, teniser Novak Đoković, pjevač Sergej Ćetković i posthumno reditelj Jagoš Marković.