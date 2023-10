Da li Alkaraz kopira Novaka, Rafu i Rodžera? Federer se javio: "Vidim neke stvari, ali to nije fer..."

Rodžer Federer pričao je o Karlosu Alkarazu i poređenju Španca sa Novakom, Rafom i njim.

Izvor: Profimedia

Karlos Alkaraz (20) je budućnost svjetskog tenisa. Već sada u svojim vitrinama ima dvije grend slem titule, bio je i prvi reket svijeta, bori se ponovo za tron na ATP listi. Mnogi su ubijeđeni da će on dominirati "bijelim sportom", a to mu za sada ne dozvoljava Novak Đoković.

Po stilu igre i svemu, mnogi mladog španskog asa porede upravo sa "velikom trojkom" i često ističu po čemu podsjeća na Đokovića, Nadala, Federera... Sada je i Rodžer pričao o tome.

"Na forhendu vidim snagu koja podsjeća na Rafin stil, možda tu ima i malo moje tehnike. Kod drop-šota koristi dosta slajsa i može da igra iza osnovne linije kao Nadal. Defanzivne vještine podsjećaju na Đokovića, ali je Novak na elitnom nivou. Kada kao on to radite toliko dugo godina na vrhunskom nivou, onda ste praktično sami tu, kao Nadal na šljaci na primjer. Možda postoji kombinacija, ali to nije fer rijeći, pošto je Karlos, Karlos, Novak je Novak, Rafa je Rafa. Ne volim kada postoji toliko poređenja, bolje je kada su svoji", rekao je Federer u "ATP tenis radio podkastu".

Ima samo riječi hvale na račun španskog asa.

"Alkaraz je sjajan. Pogledajte šta je sve uspio da uradi za svoje godine, ne samo na šljaci, nego na različitim podlogama. Osvojio je Vimbldon, dobio je Novaka u finalu i to definitivno nije šala. Nije morao ništa da dokazuje, ali je to veoma impresivno što je uspio. Poslije Rafe, Noleta, Mareja i mene, svi očekujemo da nova generacija igra tako, da dominira iz nedjelje u nedjelju, ali to nije tako lako."

Alkaraz je u prethodnom periodu doživio neke poraze, posljednji od Grigora Dimitrova.

"Karlos je uradio dosta toga dobrog do sada, ali je potpuno normalno da će doći i ti porazi. Kao sad u Šangaju. Ima sjajan stil igre i veliku budućnost pred sobom", zaključio je Rodžer Federer.