Do kad će Đoković ostati prvi? Alkaraz ga uzalud jurio po Kini - evo šta sad kažu kalkulacije

Novak Đoković može da stigne do 400. nedjelja na vrhu i da ostane prvi i na kraju godine, sad sve zavisi od njega.

Karlos Alkaraz izgubio je u Šangaju i to je obradovalo i Novaka Đokovića. Španac je jurio po Kini poene, tražio je način da se približi srpskom igraču na ATP listi i to mu nije dalo rezultat, izgubio je i vrijeme i bodove i put u Aziju neće pamtiti po dobrom. Za to vrijeme srpski as je odmarao i uživao.